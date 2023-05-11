人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

留学澳洲这些签证与工作事项要知道（留学服务站）

张　舟
2023年05月11日09:07 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　日前，中国驻澳大利亚大使馆制作了《留学澳洲注意事项》系列PPT，其中包括《学生签证篇》《学生工作篇》等内容，帮助中国留学生顺利赴澳大利亚留学。

　　签证篇

　　去澳大利亚留学，学生签证有效期是多久？签证的有效期与课程长度相关。具体长度和截止日期应以收到的澳政府批准的签证信为准。若课程超过10个月，且课程结束时间在11月-12月，通常签证有效期截止到次年3月15日；超过10个月，且课程结束时间在1月-10月，通常签证有效期至课程结束日之后2个月左右；少于10个月，通常签证有效期至课程结束后1个月。学生可以登录Visa Entitlement Verification Online（VEVO）在线签证验证系统查询签证状态。

　　学生签证持有者需购买海外学生健康保险（Overseas Student Health Cover，OSHC）。这是专门为留学澳大利亚的国际学生设立的，帮助学生在留学期间获得适当的医疗服务。在申请学生签证时，申请人需提供OSHC医疗保险号以及起止日期。

　　学生升转学是否需要重新申请新签证？如果在同一个AQF（澳政府建立的全国性教育等级系统）等级转学，则不需要重新申请新的签证。但如果转学后的课程时长短于此前的就读课程，则该学生必须在完成课程的28天内离澳，或者申请新的学生签证，否则可能导致签证被取消。

　　此前从高级别的课程转到低等级的课程或者是NonAQF课程也属于违反相应条款，将会面临签证被取消。正确的处理方式是重新申请新的学生签证，且在拿到新签证后再开始新的学习。

　　工作篇

　　为解决劳动力严重短缺问题，澳大利亚2022年暂时放宽学生签证的工作时间限制。最新规定从2023年7月1日起，留学生在学习期间的工作时长上限将从原先的每两周40小时放宽到每两周48小时。学生在课程正式开始前（正式开学前）不允许做任何工作，而在假期期间，工作时长则没有限制。研究型硕士或博士的学生不受工作时间的限制，可从事全职、兼职、临时雇员等工作类型。

　　学生在澳洲工作，福利与责任有哪些？根据当地法律规定，雇主必须向其雇员提供最低就业标准。如：保障员工的最低工资标准、支付加班费、代缴税收、假期福利、上缴养老金、入职培训以及确保工作场所安全和健康环境等。建议学生与雇主签订正式合同，以避免产生对薪资、福利及工伤保险的纠纷，必要时应咨询相关律师。

　　2021年澳大利亚最低工资标准为每小时20.33澳元、每周772.6澳元；2022年每小时21.38澳元、每周812.6澳元。每年澳大利亚都可能对最低工资标准进行调整，对平时和假期加班都有相应的工资补偿规定。

　　需注意的是，留学生如果参加了超过6个月的课程，通常会被视为澳大利亚居民，按纳税标准对所有收入纳税。澳财政年度为每年7月1日至次年6月30日。政府要求税号（TFN）以防止逃税。如果没有税号，获得的任何收入（包括银行账户利息）将会被以最高税率征缴。留学生享有免税额度。如果应税收入超过免税标准，必须提交“纳税申报表”。如果收入低于免税标准而已经缴税，需要提交退税申请。退税时间为每年7月1日至10月31日。

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部