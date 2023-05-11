张 舟

日前，中国驻澳大利亚大使馆制作了《留学澳洲注意事项》系列PPT，其中包括《学生签证篇》《学生工作篇》等内容，帮助中国留学生顺利赴澳大利亚留学。

签证篇

去澳大利亚留学，学生签证有效期是多久？签证的有效期与课程长度相关。具体长度和截止日期应以收到的澳政府批准的签证信为准。若课程超过10个月，且课程结束时间在11月-12月，通常签证有效期截止到次年3月15日；超过10个月，且课程结束时间在1月-10月，通常签证有效期至课程结束日之后2个月左右；少于10个月，通常签证有效期至课程结束后1个月。学生可以登录Visa Entitlement Verification Online（VEVO）在线签证验证系统查询签证状态。

学生签证持有者需购买海外学生健康保险（Overseas Student Health Cover，OSHC）。这是专门为留学澳大利亚的国际学生设立的，帮助学生在留学期间获得适当的医疗服务。在申请学生签证时，申请人需提供OSHC医疗保险号以及起止日期。

学生升转学是否需要重新申请新签证？如果在同一个AQF（澳政府建立的全国性教育等级系统）等级转学，则不需要重新申请新的签证。但如果转学后的课程时长短于此前的就读课程，则该学生必须在完成课程的28天内离澳，或者申请新的学生签证，否则可能导致签证被取消。

此前从高级别的课程转到低等级的课程或者是NonAQF课程也属于违反相应条款，将会面临签证被取消。正确的处理方式是重新申请新的学生签证，且在拿到新签证后再开始新的学习。

工作篇

为解决劳动力严重短缺问题，澳大利亚2022年暂时放宽学生签证的工作时间限制。最新规定从2023年7月1日起，留学生在学习期间的工作时长上限将从原先的每两周40小时放宽到每两周48小时。学生在课程正式开始前（正式开学前）不允许做任何工作，而在假期期间，工作时长则没有限制。研究型硕士或博士的学生不受工作时间的限制，可从事全职、兼职、临时雇员等工作类型。

学生在澳洲工作，福利与责任有哪些？根据当地法律规定，雇主必须向其雇员提供最低就业标准。如：保障员工的最低工资标准、支付加班费、代缴税收、假期福利、上缴养老金、入职培训以及确保工作场所安全和健康环境等。建议学生与雇主签订正式合同，以避免产生对薪资、福利及工伤保险的纠纷，必要时应咨询相关律师。

2021年澳大利亚最低工资标准为每小时20.33澳元、每周772.6澳元；2022年每小时21.38澳元、每周812.6澳元。每年澳大利亚都可能对最低工资标准进行调整，对平时和假期加班都有相应的工资补偿规定。

需注意的是，留学生如果参加了超过6个月的课程，通常会被视为澳大利亚居民，按纳税标准对所有收入纳税。澳财政年度为每年7月1日至次年6月30日。政府要求税号（TFN）以防止逃税。如果没有税号，获得的任何收入（包括银行账户利息）将会被以最高税率征缴。留学生享有免税额度。如果应税收入超过免税标准，必须提交“纳税申报表”。如果收入低于免税标准而已经缴税，需要提交退税申请。退税时间为每年7月1日至10月31日。

(责编：郝孟佳、孙竞)