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超七成受访者认为良好的面试氛围应当相互尊重

47.8%受访者反感面试中薪酬待遇前后说辞不一致

吴欣宇
2023年05月11日09:04 | 来源：中国青年报
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原标题：超七成受访者认为良好的面试氛围应当相互尊重

如今，面试已成为企业选人用人的重要方式，良好的面试氛围可以让面试官与求职者增进了解。然而在许多面试中，“求职者不诚恳、面试官不尊重”让面试充满了套路。在面试中，你遇到过哪些让你不舒服的情况？你认为良好的面试氛围应该是怎样的？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1336名受访者进行的一项调查显示，95.2%的受访者在面试中遇到过让自己不舒服的事，但仅一成受访者在“被冒犯”时会选择当场表达不满。72.3%的受访者认为良好的面试氛围应当相互尊重。

在北京从事互联网软件开发的王海兵，正在寻找新的工作。在面试中，他明显感觉面试官想通过不合理的职级对标和“年龄红线”来压价，“大公司和小公司的职级标准不一样，认为多大年龄该是多高职级的观点有点刻板印象了”。他表示，由于技术岗薪资区间大，在面试中经常会出现薪酬待遇前后不一致的情况，“让人很不舒服，既然告诉了面试者薪酬标准，就应该兑现承诺”。

在北京从事市场调研的左悦敏最近离职，在寻找下一份工作。她认为，性别歧视在求职面试中仍然是一道隐形障碍。“在我们这个行业，很多公司为了留住男性，薪资会翻倍。”左悦敏还很反感面试官询问与工作无关的私人问题，“比如打算什么时候结婚之类的”。

来自重庆的黄玲玲（化名），所学专业为卫生信息管理。她表示由于专业比较小众，在面试中总会遭到一些面试官的反复试探和“为难”，“会问一些跟专业不相关的问题，回答不上来就否定你的能力”。

调查显示，对于面试中让自己不舒服的事情，47.8%的受访者认为是“薪酬和福利待遇问题前后说辞不一致”，46.4%的受访者认为是“存在性别、年龄等歧视问题”。另外，面试官不专业，问与工作无关的私人问题（42.4%），压力面试中不断否定求职者能力（38.8%），面试官态度不好，不尊重人（38.2%）和过度夸大公司价值，不切实际（36.9%）等也是受访者比较反感的问题。

对于面试中的“被冒犯”，左悦敏表示，即使心里生气，也不好表现出来，“面试后我可能会跟朋友吐槽一下，或者在社交媒体上寻找建议”。

调查显示，面对面试官的“冒犯”，仅11.5%的受访者选择“当场表达不满”，18.3%的受访者会“在面试后向有关部门投诉”，更多的受访者选择“向朋友、家人倾诉，或在社交媒体上吐槽”（26.4%）。还有两成多的受访者坦言为了工作机会，只能暂时忍住（22.7%）。

黄玲玲觉得，年轻的求职者在社会经验丰富的面试官面前，往往会成为“弱势者”。

左悦敏希望，有统一的伦理规范制约面试官的不当行为，同时设置专门通道让“被冒犯”的人可以举报投诉。

“良好的面试氛围应该基于平等的关系，面试是互相选择的过程。”左悦敏说。

在王海兵看来，求职者和面试官也应站在平等的角度沟通。面试官不能因为手握选择权就不尊重求职者，同时求职者要用不卑不亢、平等真诚的态度与面试官沟通，为自己争取工作机会。

调查显示，72.3%的受访者认为良好的面试氛围应该是“相互尊重，平等友善”的，59.9%的受访者认为“准备充分，从容对谈”是良好面试氛围的基础。此外，受访者表示良好的面试氛围应该体现在“专业性强，可以获得启发”（54.0%）等方面。

(见习记者 吴欣宇)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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