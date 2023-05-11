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93.8%受访者在面试中踩过“坑”

逻辑思路和沟通表达是受访者认为面试中的重要方面

吴欣宇
2023年05月11日09:02 | 来源：中国青年报
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原标题：93.8%受访者在面试中踩过“坑”

社团招新、考研复试、毕业求职……面试已经成为选拔人才的重要方式之一。然而，很多年轻人在面试中并不能自如应对，没法发挥出正常水平。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对1336名受访者进行的一项调查显示，93.8%的受访者在面试中踩过“坑”，其中，过度紧张和不够了解行业或企业，是受访者踩过比较多的两类“坑”。62.4%的受访者认为面试前应适度放松，调整好心情和状态。

“简历跟实际情况完全不一样很‘败’好感”

在北京从事市场调研的左悦敏，最近正在寻找新工作。她表示面试中过度紧张，是最令自己困扰的问题，“每次面试都非常紧张，表达结巴，上下文也不连贯。”左悦敏坦言，在过度紧张的状态下，往往没有办法很好地展现自己的能力，“有时大脑是懵的，长篇大论但中心思想没有传达出来，会让人误解”。

在北京做互联网软件开发的王海兵，已经有9年的工作经验了。回想起毕业求职的经历，他表示由于技术知识更新快，如果不及时关注学习，很容易在面试中露怯。

调查显示，93.8%的受访者在面试中踩过“坑”。55.2%的受访者表示自己容易“过度紧张，说话结巴没条理”，47.6%的受访者表示“不够了解行业/企业信息，答不上题”。

在贵州从事互联网招聘工作的李加兴表示，简历过度“包装”让他十分反感，“简历跟实际情况完全不一样，很‘败’好感”。他还表示，迟到、仪容仪表不符合规范等也让人难以容忍，“一个人是否真诚往往从这些细节体现出来”。

另外，长篇大论，没有逻辑和重点（32.9%），过度准备消耗精力，导致面试状态不佳（27.40%），精准踩雷，忽视企业的招聘要求（27.2%），口无遮拦，该说的不该说的都说了（26.2%）和过度美化简历，在面试中被戳穿（24.0%）等也是受访者在面试中踩过的“坑”。

用放松和自信的状态迎接面试

尽管在面试中经常紧张，但左悦敏仍觉得面试可以在一定程度上衡量一个人的能力素质，“面试更多体现的是沟通表达能力，以及面对他人时自信的状态”。

来自重庆的黄玲玲（化名）认为，对于求职者和面试官来说，都可以在面试中比较真实地了解对方的情况。“求职者在面试时可以感受到工作环境好不好。”

调查显示，59.7%的受访者认为面试作为选拔人才的一种方式，能衡量一个人的能力素质。逻辑思路（64.9%）和沟通表达（63.6%）是受访者认为面试中比较重要的方面，然后是谈吐规范（59.8%）、专业知识（56.2%）、仪容仪表（49.9%），其他还有：简历包装（36.8%）、方法技巧（35.5%）、真实真诚（33.6%）和自信自尊（28.3%）等。

黄玲玲感觉，沟通能力在面试中比较重要，如果求职者使用了一定的沟通技巧，面试成功率会高一点，“专业知识扎实，但沟通表达不到位，有可能面试结果不理想”。

李加兴表示，从招聘方的角度来看，真实真诚是求职者最重要的方面，“在面试中越真诚，可能在日后的工作中越踏实沉稳，特别是在与客户沟通方面，真诚很重要”。

也曾担任过面试官的王海兵表示，专业知识是他在面试时最看重的，这直接决定着求职者能否胜任工作。

左悦敏觉得，用放松和自信的状态迎接面试更容易获得面试官的青睐。“越自信表达越清晰，面试官对你的印象会更好，但也不能自负”。

用更好的状态迎接面试，62.4%的受访者建议适度放松，调整好心情和状态，59.1%的受访者表示应了解行业/企业信息，做好充分准备。其他还有：学习面试技巧，学会合理答题（54.0%），提前演练，针对突发情况做好预案（50.6%），重视知识积累，提升专业素质（46.9%），完善简历，凸显个人能力（46.3%）和保持自信，注意个人形象（44.9%）等。

李加兴建议，应届毕业生在求职中应对未来工作保持一种“期待感”，做好职业规划，坚守诚信底线，在面试中用真诚打动面试官。从长期来看，也要在学校中注重实践积累，锻炼自己的工作能力。

(见习记者 吴欣宇)

(责编：郝孟佳、孙竞)

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