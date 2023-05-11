高燕燕 于坤 任瑾

原标题：数字化平台赋能学生就业的国际经验

就业作为高校人才培养过程中的关键一环，是一项具有战略意义、关系学生个人发展和学校社会声誉的重要工作。同时，就业作为高校毕业生进入社会的重要一环，更关系到国家社会经济的持续、协调发展。

近年来，受多重因素影响，世界各国大学毕业生求职竞争加剧，如何促进大学生充分就业，是世界各国高校面临的现实挑战。当前，传统教育生态不断受到数字技术升级的影响，全面推动教育数字化转型已成为不可逆转的时代趋势。在此背景下，进一步转化传统的就业工作理念与方法，运用数字技术优化升级就业工作链条和形态，通过使用社会化的就业数字化平台和搭建本校的职业发展数字化平台，已成为世界各国高校尤其是顶尖高校系统提升学生就业力的重要渠道。

本文通过调研美国哈佛大学、英国剑桥大学、新加坡国立大学的职业发展数字化平台，以及国外大学生常用的LinkedIn（领英）、Handshake（握手）、Google（谷歌）三个社会化平台，系统梳理这些平台的功能做法，并以此为案例分析数字化平台如何在实现更有效的人岗匹配、提供更多元的职业指导、拓展更广泛的校友资源三个方面为学生就业赋能。

1、数字化平台可实现更有效的人岗匹配

数字化平台可以打破传统用人的时空限制，促进企业和求职者之间进行高效的信息交流和资源共享，创造更多的就业和职业发展机会。目前，国外已建立覆盖不同用户人群和对象的就业数字化平台。

领英平台目前会员数超过8.75亿、覆盖200多个国家和地区，是全球最大的职业社交网络平台之一，汇集了大量高端人才与企业数据。哈佛大学、剑桥大学和新加坡国立大学等顶尖高校都在领英上开设了账号，毕业生可以创建简历、接收推荐职位信息并与企业建立好友联系。不少尚未毕业的学生也可以在平台了解校友就业情况，从而为自己的职业规划提供参考。企业则可以通过分类搜索，锁定某所大学某个专业的求职者作为潜在候选人，进而提高招聘效率。

握手平台由三位美国密歇根理工大学的学生在2014年创建，致力于让所有大学生都有平等机会从事有意义的职业，如今已是全美领先的学生就业数字化平台。现拥有来自全球1400多所大学的1200多万活跃学生用户，75万多家雇主入驻，提供全职、实习、兼职、志愿者机会等工作信息。学校通过购买该平台的服务为学生开设平台账户，学生可在平台上与招聘方直接互动。学生登录后，握手会自动记录学生的学校、专业等背景资料，以此推送相关工作或实习信息，学生可对职位、工作地点等进行筛选，形成自己专属的职位清单。

除直接使用社会化平台外，国外高校为了更加高效地实现人岗匹配，也进行了自建就业平台的探索和尝试。例如，为帮助学生做好进入职场的准备，新加坡国立大学在2022年推出了IAAS(实习即服务)数字化平台。该平台由新加坡国立大学面向未来毕业生中心和创业学院共同建设，致力于以更灵活的方式为该校学生提供工作实习机会。学生可在平台推销自己的技能，例如数据分析、编程、软件开发、平面设计、视频剪辑、音乐创作等。只要拥有与招聘公司匹配的技能，不受年级、专业限制就能获得实习机会。企业也可通过平台直接接触学校优秀学生，招募他们参与工作项目并汲取前沿想法和观点。同时，企业可在平台上对学生进行面试、招聘，并跟踪监督学生的工作进展情况。工作结束后，企业还可以通过该平台的支付功能为学生发放薪水。IAAS平台正式启动以来，已推出400多个实习工作项目，包括著名跨国机构、中小型企业和初创公司。学生可在平台上体会到通过实习接触业界的重要性，扩展和深化自己的职业认知，将课堂所学理论转化为现实应用，并迅速掌握就业所需软技能，了解行业不断变化的需求并建立行业联系，积累工作经验，全面提升就业力，从而更快适应未来的工作环境。

综上，不管是面向全社会的平台，还是面向高校学生的平台，抑或是只面向本校学生的平台，都致力于充分整合社会、学校、企业各方资源，帮助学生与招聘方直接取得联系，减少求职道路上的障碍，助力实现人岗快速且精准匹配。

2、数字化平台可提供更多元的职业指导

从功能上看，高校的职业发展数字化平台均提供就业资源课程库等基础性服务，包括各种职业培训和技能提升课程，学生可以通过学习这些课程提高专业素质和求职竞争力。例如，剑桥大学职业服务中心平台提供大量生涯规划相关的在线学习资源，面向全校师生开放。新加坡国立大学的面向未来毕业生中心也打造了求职系列短视频资源，帮助学生求职。

除了课程资源这些基础性功能，学生还可以通过学校的职业发展数字化平台获取深度求职辅助服务，包括就业咨询、求职攻略、简历制作、面试技巧等，从而更加成功地融入和适应就业市场。例如，剑桥大学一对一职业咨询服务的对象包括在校生、当年的毕业生校友和博士后研究人员，此前毕业的校友可在学期外预约。学生可提前上传个人简历等文件资料，方便职业顾问提前查看。辅导内容包括职业选择、面试准备、简历和求职信撰写等。剑桥大学的职业顾问还撰写了40多篇介绍性行业简报，帮助学生了解自己是否适合这个行业、如何获得可信的经验以及如何找到相应职位。再如，新加坡国立大学非常注重运用信息化手段为学生提供在线职业辅导,包括多种职业测评工具、线上模拟面试、智能简历修改等服务。学生还可以通过ASK CeeVee（线上虚拟助手）来快速寻求帮助。此外，在哈佛大学的Crimson Careers（深红生涯）平台上，学生不仅可以预约一对一职业咨询，包括个性化的职业建议、求职策略、简历和求职信审查等服务；还可以参加职业规划研讨会，涵盖职业探索、求职技巧、面试准备、职业发展策略等主题。

除了在高校的数字化平台寻求就业指导，国外学生也积极利用社会化就业平台提升就业技能。如领英可根据求职者的职位、技能以及相似职位人士正在学习的课程，为其制定个性化学习方案，学习成果在用户的学习档案中显示。而谷歌则在全球范围内推出了Grow with Google成长计划，提供一系列免费线上课程、学习工具和线下培训，帮助更多学生拓展职业道路。如今，视频面试已成为招聘过程中的常态，面试模拟器在大学生中逐渐普及。谷歌还推出了一款Interview Warmup（面试热身），系统能根据用户选择的面试领域随机抽取5道题，用户使用麦克风语音现场回答，后台AI根据实时转录的回答进行专业分析并提供面试技巧。高校学生通过面试模拟器对比反复练习，不断提高求职技能、改进面试状态，从而在面试中更加自信。

3、数字化平台可拓展更广泛的校友资源

校友是高校的宝贵财富和重要资产，已经成为越来越多高校的共识。许多高校在数字化平台上添加连接校友的功能，充分利用校友资源为在校生职业生涯指导和就业服务提供有力的社会网络支撑。

在哈佛大学的深红生涯平台上，Firsthand Advisers板块将哈佛学生与校友虚拟联系起来，这些校友曾在全球顶级组织工作，并自愿为在校学生的职业追求提供帮助。平台支持在校生按研究领域、行业、雇主和专业领域搜索校友，参与“快速指导”调度、一对一职业聊天等；“小组”功能将拥有共同兴趣领域的学生和校友更加紧密、亲切地连接起来。

剑桥大学鼓励校友为在校生提供面试机会或工作经验，许多学生毕业后将自己的信息录入到Gradlink Alumni Database（校友数据库）系统，包括联系方式、以往和现在的工作单位等。这个系统现在已升级为Alumni Careers Connect（校友生涯通信录），学生可以更加便捷地搜索到自己心仪公司的校友名单，争取“内推”机会，提高被录取的概率。也可以查找特定经历校友的职业道路，通过系统与他们取得联系并寻求职业建议。学生不仅可以了解与自己同样学位的校友是如何开启职业生涯的，还可以与该行业的校友进行深度交流，通过他们的工作经历获得灵感。长此以往，这就形成了一个良性循环——得到校友帮助的学生毕业后也会主动将自己的信息登记在系统里，以帮助一代又一代的剑桥学生。

不仅如此，新加坡国立大学在2022年还上线了一个全新的校友职业社交平台——conNectUS数字平台。该平台将新加坡国立大学在校生和校友联系起来，更加方便地交流职业见解、获得指导建议，有效实现职业资源对接。学生在conNectUS平台上实名制注册登录后，可以看到新加坡国立大学校友们的个人名片和所在地。通过人员目录、实时动态等功能，可以接触到从事各种类型工作的校友。在工作职业板块，学生可查看相关的招聘信息和最新的岗位空缺信息；也可以通过行业分类进行检索，查看感兴趣的行业里有哪些校友曾经或当前正在供职。自推出以来，这一平台已有约1万名学生和校友加入，人数还在不断增长。在校生通过该平台积累的职业关系，可以帮助他们快速打开业界大门；校友则通过该平台与母校建立更加紧密的联系，在母校资源支持下树立终身学习的理念，与母校成为深度融合的“终身发展共同体”。

依托数字化平台，就业工作前端的职业生涯辅导内容愈加丰富、形式愈加多样、手段愈加智能，后端的人岗匹配环节也愈加全面、精准、高效，加之校友资源拓展的人际网络支撑，共同形成了赋能学生就业的强大合力。可以说，数字化平台的运用，不仅是高校人才培养工作的升级转型，对于学生个人成长、学校长远发展而言也具有非常重要的战略意义。

（作者：高燕燕、于坤、任瑾，分别系中国人民大学招生就业处处长、中国人民大学劳动人事学院副教授、中国人民大学党委研究生工作部讲师〔思政〕）

(责编：郝孟佳、孙竞)