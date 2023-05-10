人民网北京5月10日电 （记者孙竞）日前，北京邮电大学卓越工程师学院成立仪式在北邮西土城路校区举行。

北京邮电大学党委书记续梅介绍，学校将高起点谋划、高标准推进、高质量建好卓越工程师学院，主动对接国家战略布局，打破人才培养学科化、院系制的传统组织模式，高效整合信息领域头部企业资源，积极推进有组织科研和有组织人才培养深度融合，深化“企业出题、校企共答”的培养模式，努力为建设爱党报国、敬业奉献、具有突出技术创新能力、善于解决复杂工程问题的工程师队伍贡献力量。

“期望学院坚持高质量教学标准，打造高素质师资队伍，整合优势校企资源，精准把握卓越人才培养的规律，精确识别产业需求，发挥好在高等工程教育改革中的带动示范作用。”作为校企联合培养研究生的导师代表，中国工程院院士张平表示，学院应不断强化自主前瞻布局，推进有组织的基础研究和自由探索，鼓励学生开展原创性、颠覆性、引领性的重大基础研究，努力成为中国新工科教育探路者，为国家和产业发展提供重要人才支撑。

北京邮电大学校长徐坤在总结讲话中指出，将着力推动构建卓越工程师培养的“北邮模式”：从国家战略高度和工程教育发展高度把握卓越工程师培养的重要性；在真实产业环境中锤炼真本领、解决真问题；在思政教育和培养方案上“推陈出新”，在“卓越”二字上做文章；积极探索校企人才培养新模式，为构建中国特色、世界水平的工程师培养体系作出新贡献。

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