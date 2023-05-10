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“让孩子们感受到家的温暖”（帮扶县驻村手记）

郑瑜涵  王  楠
2023年05月10日09:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　5月的滦河岸边，山野泛青。河北省滦平县偏道子村东窑沟的山谷间，回荡着孩子们的笑声。偏道子村“童心港湾”为留守儿童组织了周末郊游活动，30多个孩子席地而坐，在几名巾帼志愿者的陪同下，唱儿歌、诵古诗、做游戏。

　　“给梨花照张相，发给‘尹妈妈’看！”15岁的王佳琦用手语比画着。王佳琦患有先天性听力障碍，他用手语向同伴表达着高兴。“他每次参加活动都特别开心，性格特别开朗！” 说起王佳琦，正在组织活动的巾帼志愿者李建燃说。

　　第一次参加活动时，王佳琦还是一个孤零零站在人群旁的小孩。逐渐变得开朗，得益于“尹妈妈”的帮助。“我第一次牵起他的手站在孩子们中间时，能感受到他的胆怯和紧张，他手心里都是汗。后来带着他融入集体，在爬山、跳绳、做志愿服务的过程中，变得越来越自信了。”说话的正是“尹妈妈”——张百湾镇偏道子村党支部书记尹智杰，“童心港湾”的创始人之一。

　　2015年，尹智杰回村任职，了解到村里很多留守儿童缺乏陪伴和关爱。“父母不在身边，更要让孩子们感受到家的温暖！”尹智杰决定成立“留守儿童中心”。没有教室，尹智杰就腾出一间十几平方米的办公室，摆上几张旧的桌椅；缺人手，尹智杰带着村里的七八名妇女组成巾帼志愿者队伍；条件简陋，干脆把活动场所延伸到了户外：在田间开展自然科普教育，组织孩子去县里看电影、去邻村给养老院的老人表演文艺节目……

　　“把孩子们聚在一起，让他们互相陪伴。大一些的孩子会自发地照看小孩子。”尹智杰说。这些年来，孩子们和她建立了深厚的感情。尹智杰带着巾帼志愿者们上门家访，一起买菜做饭；孩子考上大学了，尹智杰组织表彰会奖励他们的父母，孩子与父母的关系更亲密了。“冯钢，母亲去世，父亲在外打工；徐诗雯，喜欢音乐；张伟涵，这周六过生日……”尹智杰随身携带的小本子，把孩子的信息记录得清清楚楚。

　　2019年，共青团中央发起“童心港湾”公益项目，偏道子村作为全国6个“童心港湾”试点之一，得到团中央和承德市、滦平县相关部门以及社会爱心人士的大力支持。曾经的“留守儿童中心”，如今挂上了“童心港湾”的牌子，活动教室扩大到40多平方米，另设了图书阅览室、健身房。2020年，团中央给偏道子村“童心港湾”捐赠了一架钢琴，村里请来音乐老师每周给孩子们上课。

　　“从我们村出去的留守儿童，考上重点高中的有25人，大学生31个，还有7个研究生和2个在读博士。”细数这些年来的成果，尹智杰露出灿烂的笑容。

　　“尹书记，徐江涛昨天回村嘞，今天我就带他来报到。”说话间，驻村第一书记张义杰领着一名年轻人来到村委会办公室。徐江涛曾是“童心港湾”的一名留守儿童，目前是土木工程专业大四在读学生。“尹妈妈，村里有啥需要我做的？”寒暄之后，徐江涛立马向尹智杰“讨活儿”，言语中干劲儿满满。

　　“我希望大学生毕业后回来任职，为乡村振兴贡献力量。”尹智杰说道：“其实我的愿望，是把守护留守儿童的‘童心港湾’变成有父母陪伴的‘童心乐园’。家长们既能在村里赚钱，又能陪伴孩子们健康成长。”


　　《 人民日报 》（ 2023年05月10日 06 版）
(责编：郝孟佳、孙竞)

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