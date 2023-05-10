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直播带岗解决了以往蓝领招聘痛点（焦点对话）

受访专家：首都经济贸易大学中国新就业形态研究中心主任 张成刚

2023年05月10日09:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　问：从来源上看，目前在短视频平台上从事直播带岗的主播有哪几类？

　　答：随着数字技术发展及短视频直播行业的兴起，蓝领群体招聘与就业正加速向线上迁移。目前，在短视频平台上进行直播带岗的主体大致可以分为三大类，一是有招聘需求的企业自身的人力资源从业者，二是专门做招聘的劳务中介，三是个体主播。其中，个体主播占主体。

　　问：直播带岗为什么能够流行开来？有哪些优势？

　　答：直播带岗成为“流行动作”，主要是因为其优势解决了以往线下蓝领招聘的痛点。

　　一是信息匹配速度较快。企业直接开设直播间招工，省掉了中介环节，让劳动力市场的供需能够快速匹配。求职者对于工作的一些问题和疑惑也能很快得到解答。

　　二是信息提供更加全面。以往招聘帖的文字内容主要看到的是薪酬、工作内容等简单信息，而视频能够传递的信息量更大，还能直观展示生活环境、工作环境等。

　　三是信息在真实性上更为可靠。因为直播间里有监督机制，只要参与了招聘都可以在直播间留言、反馈。对带岗主播来说，为了促成招聘，他也有动力去了解岗位情况、判断真假信息等，塑造好直播间的信誉和口碑。

　　以往，制造业企业招聘蓝领工人，可能面临“7天内流失”困境，即传统的蓝领招聘7天内用户离职率较高，招工与就业资源匹配低效。由于直播带岗的以上优势，劳动者到岗后不会有太大心理落差，大大降低了流动率，这一点非常重要，也降低了企业招聘成本。

　　问：直播带岗作为一种新现象、新模式，目前有没有相关法律法规、政策文件对该行业进行规范？

　　答：由国家互联网信息办公室发布的《关于进一步压实网站平台信息内容主体责任的意见》，由国家市场监督管理总局发布的《互联网平台落实主体责任指南（征求意见稿）》，由国家互联网信息办公室、公安部、商务部、文化和旅游部、国家税务总局、国家市场监督管理总局、国家广播电视总局等七部门联合发布的《网络直播营销管理办法（试行）》等，都对相关行为进行了规范。

　　问：对于未来行业持续健康发展，您有什么看法？

　　答：中国新就业形态研究中心去年12月发布的《中国蓝领群体就业研究报告》显示，在快聘平台，江苏省提供岗位数及用户投递简历数量均居全国第一，其中昆山市的数据表现优异，成为直播带岗创新模式的典型标杆。这说明，对于制造业集中的地方，可以利用直播招聘工具，提高招聘效率，建立口碑和品牌。

　　直播带岗是一种好的招聘模式，但作为一种工具，行业发展最终要建立在供需关系的基础之上，受到经济形势大环境的影响。接下来，直播带岗行业将面临大浪淘沙的过程，信誉好、有口碑的招聘企业、主播能生存下来并发挥更好作用。

　　此外，短视频这种媒介形式受广大群众欢迎，对于平台企业，应做好流量倾斜、算法引导等，对直播带岗进行助力和推广。

　　问：就整个人力资源服务行业而言，数字化转型还有哪些表现？

　　答：数字化转型是大势所趋，在人力资源服务行业也有许多体现。例如，在人力资源日常管理方面，考勤打卡、工作成果上报、监督等都已实现数字化，管理效率大大提升。在薪酬发放方面，可以利用数字化工具进行优化，例如以往工资按月发放，现在可以按周发、按天发。在绩效管理方面，通过数字化手段，可以方便地查看工作完成情况。在员工服务方面，入职离职管理、保险购买等实现电子化，员工体验更加便捷。

　　（本报记者  叶  子采访整理）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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