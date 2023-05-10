木辛

原标题：【光明时评】让小小孩的托育不再是难题

【光明时评】

日前，有媒体援引上海市教委消息称，今年上海市将进一步加大幼儿园开设托班力度，在保证3至6岁幼儿入园需求基础上，要求幼儿园尤其是公办幼儿园，做到托班“应开尽开、能开尽开”，全年新增不少于2000个公办幼儿园托班托额。而据统计，目前上海全市有近1000家幼儿园开设了托班，占全部幼儿园的60%。在“入托难”仍是年轻父母普遍痛点的背景下，不出意外，此消息一出就引发广泛讨论。

如何平衡工作和家庭，尤其是照料3岁以下的孩子，是眼下不少家庭面临的难题。幼儿园规定三岁儿童才能入园，三岁之前则只能由祖辈隔代养育，或者送入市场化的托育机构，抑或由妈妈来养育。随着家庭结构日趋小型化，家庭在养育这件事上能给予的扶助力量不断转弱，不少祖辈对于照料孩子这件事渐感力不从心。至于将孩子送入市场化的托育机构，且不说机构总体数量少，选择范围有限，而且普遍价格不低，参差不齐的质量也让不少父母难以安心。

进退两难之下，不少妈妈不得不暂时中断职业发展，或者选择更具弹性的工作来缓解现实的养育之困。而对于整体受教育程度不断抬升、在职场生活中有着更高追求的女性群体来说，这正是她们所要竭力避开的选项。这些现实的困境，不仅抬高了家庭的养育成本，也在一定程度上抑制了不少家庭的生育意愿。无论是鼓励生育以应对社会少子化压力，还是延展全生命周期国民福利体系，构建社会共担的婴幼儿照料服务体系都是必然选择。

2021年，据国家卫健委统计数据，全国0至3岁婴幼儿数量约为4200万，其中三分之一有较强烈的托育服务需求，但目前实际入托比仅约5.5%，供给缺口较大。在此背景下，就不难理解舆论对于上海持续推动托育行业发展的“热情”。这种公共讨论的热情，是对“幼有所育”的殷切期盼，也是对政府加大普惠托育供给的一种召唤。

事实上，发展普惠托育服务体系，早已列入各级政府任务清单。2022年8月，国家卫健委等17部门联合发布《关于进一步完善和落实积极生育支持措施的指导意见》，明确要发展普惠托育服务体系，以推动积极生育支持政策体系的建立。《“十四五”公共服务规划》亦明确，到2025年，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数达到4.5个。

上海、浙江等地鼓励幼儿园向下延伸，面向2岁以上的孩子提供托育服务，推进托幼一体化，可谓正当其时。此举不仅是对当下公共议题的精准回应，而且随着幼儿园入学小高峰在多地快速过峰，释放出部分幼儿园学位资源，这为幼儿园开设更多托班创造了条件和可能，也有助于实现学前教育资源的高效利用和配置。不过，托幼一体化并不只是降低幼儿园招生年龄门槛那么简单，在师资配备、养育内容等方面都需要做出更加细致的调整和更具针对性地投入。

正如只靠公办幼儿园无法完全满足学前教育的需求一样，仅靠幼儿园开设的托班也无法在数量和质量上满足巨大的托育需求。如何通过发放财政补贴、税收优惠等政策，完善推进公建民营等模式，引导更多社会力量参与其中，构建性质多元、灵活多样的托育服务体系，刻不容缓。

育儿是家事，也是国事。政府、市场、社会和家庭同向而行、协力共担，让小小孩的托育不再是难事，更好满足人们对美好生活的需要。

（作者：木辛，系媒体评论员）

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