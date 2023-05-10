胡欣红

原标题：上职校就是混？纠正观念需要加把劲

“唉，我在职校。”新修订的职业教育法明确了职业教育的地位。在现实中，把“分流”看作“筛选”，将“分类”视为“分层”的观念依旧存在，受其影响的不乏职校生本身。（《人民日报》5月8日）

职业教育是培养高素质技能人才、能工巧匠、大国工匠的基础性工程，是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分，是促进经济社会发展和提高国家竞争力的重要支撑。教育部数据显示，2022年，中等职业学校（含技工学校）招生650.69万人，占高中阶段教育招生的40.71%，高等职业院校（含职业本科）招生规模连续4年超过普通本科。

尽管职业教育得到高度重视并获得了迅猛发展，但由于诸多因素限制，社会上对职业教育存在根深蒂固的偏见。在不少人心目中，依然觉得似乎只有“差生”才会去上职校。

殊不知，情况早已悄然发生变化。据报道，从2008年起，湖北省就开始出现大量考生过了三本最低控制线却“回炉”报读中职的现象；2014年上海市教委启动“中本贯通”试点之后，出现了一批分数能进重点高中却遵从兴趣爱好选择中职校就读的高分考生；2022年，广东出现多所高职高专投档分超本科线的现象……

一批优秀青少年学子的选择，实乃职业教育之幸，但这并不意味着职业教育已经扬眉吐气了。由于办学水平、传统观念和社会治理模式等因素的限制，职业教育还存在体系建设不够完善、办学特色不鲜明、技术技能人才发展的渠道窄、产教融合协同育人未真正落实、人才培养质量参差不齐等突出问题。

“上职校就是混”的观念固然是一种偏见，但职业教育本身所存在的问题同样不容忽视。职业教育整体上依然“叫好不叫座”，相当一批职业学校的办学质量仍然在低位徘徊，亟待破局。

职业教育不是“终结教育”。社会需要纠正观念，把职业教育作为一种平行的选择，为职校生的发展提供平等机会。2019年国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》中，就明确要求积极推动职业院校毕业生在落户、就业、参加机关事业单位招聘、职称评审、职级晋升等方面与普通高校毕业生享受同等待遇。

有调查显示，2022年普通蓝领（普工）年薪在8万元左右，技能蓝领（技工）年薪在10万元以上，一些领域的高技能蓝领年薪甚至高达15-20万元。蓝领和白领的薪资待遇差距有缩小趋势，甚至蓝领实现了反超，有技术、技能的工人甚至因为稀缺而变得抢手。

“打铁还需自身硬”。围绕“职业”两个字做足文章，教育者要把培养学生实际能力放在首位，打造高质量的现代职业教育，还要严格日常考核机制，对部分只想混个毕业证的学生进行纠偏。值得一提的是，随着职业教育改革的深入，职业教育“断头路”已经被打通，职校生不仅可以上大学，还有不少人已经圆了读研梦。

(责编：郝孟佳、孙竞)