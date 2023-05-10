原标题：宁夏共青团“爱心大礼包”持续温暖青少年

家里房子小、空间局促，上小学了还要和大人挤在一个炕上睡觉，放学趴在茶几上写作业；初中生厌学又叛逆，父母说什么都不听；知识体系跟不上瞬息万变的时代，年轻人创业举步维艰……

对于这些存在于青少年群体中的情况，宁夏共青团一直高度关注，并分门别类推动解决。在近期开始的学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中，他们制订计划、深入走访调查研究，用“爱心大礼包”持续温暖青少年。

“希望小屋”改善困境儿童学居环境

吴忠市盐池县花马池镇10岁的周宇迪（化名）父母离异。父亲靠就近打工抚养3个孩子。家里陈设简陋，最小的男孩智力残疾。了解到周宇迪一家的困境后，团盐池县委帮她家翻新粉刷了卧室内墙、购置安装了高低床，还增配了书桌、台灯等，让她和姐姐有了单独的居住和学习空间。

近期，团盐池县委依托宁夏共青团去年发起的“希望小屋”儿童关爱项目，主动入户走访困境儿童，积极接受社会爱心人士、爱心企业捐赠，推进“希望小屋”建设工作，严格进行质量检测验收，为困境青少年办实事。

“我终于有了自己的学习天地。感谢叔叔阿姨们给我的帮助，我会好好学习、不辜负他们的期望。”有了“希望小屋”的灵武市小学生杨皓博（化名）格外珍视这个空间，使用书桌和护眼灯时，动作都会慢一点、轻一点。

“可以很明显地感受到，受助儿童因为有了‘希望小屋’变得更自信了。”团宁夏区委青少年发展服务中心主任、宁夏青少年发展基金会秘书长王存博正在参与“希望小屋”的建设、验收、捐赠等工作。他介绍，宁夏共青团最近正在继续收集全区6至14岁经济困难家庭儿童的家庭信息，详细了解摸排这些儿童的居住环境、住房安全状况和监护人受捐意愿，掌握他们真实的学习生活情况。同时，依托这些孩子的原有住房，为他们购置专门的学习用具和生活家具，打造独立的生活和学习空间。

“长期的关心关爱帮扶机制有待加强。”王存博在走访调研时注意到，一些留守儿童在获捐“希望小屋”后，渴望能与志愿者有更多的交流互动。

团灵武市委书记边庆军最近也在调研中了解到这个问题。他介绍，当地团干部已经开始组织志愿者等社会力量，到全市投用的8间“希望小屋”中和孩子们交心、交朋友，为他们辅导功课、教他们养成良好的生活习惯、倾听他们的成长困惑。

在“十字路口”保驾护航

除了物质条件相对缺乏，困境青少年的身心健康问题也普遍突出。宁夏共青团扎实开展主题教育，走到困境青少年身边，倾听、了解他们在学业、职业、生活和情感等方面的困惑与压力，采取有效措施加强对他们的心理健康教育和服务。

在石嘴山市，团平罗县委书记韩硕与团干部调研发现，过去的3年疫情对困境青少年产生了一些影响，有些孩子厌学，还有的孩子沉迷网游，家庭亲子矛盾突出。

今年18岁的李姗姗（化名）幼年丧父，母亲在外务工，祖父的教育方式简单粗暴。有一段时间，她厌学、叛逆，老师曾多次家访。面对祖父一次比一次严厉的批评，她认为老师在“告状”，对上学产生了更大的抵触情绪，不听劝、拒绝交流。

团平罗县委干部多次上门找她聊天，听她倾诉学习上的困难和对父母关爱的渴望，引导她与祖父一起做家务、沟通交流。只要发现她在学习上有进步，年轻的团干部们就及时表扬，鼓励她继续努力。

基于对李姗姗等困境青少年心理关爱的成功经验，近期，团平罗县委正联合第三方专业化青少年社会力量——平罗县雨禾社会心理服务中心，为当地困境青少年提供有针对性、专业化的社会服务，比如，每月为他们开展1次个案辅导和1次小组（社区）活动，包括生活关爱帮扶、心理疏导、行为矫治、家庭关系疗愈等。

在吴忠市，为加大对困境未成年人的保护力度，利通区人民检察院正密切联系教育主管部门、学校、监护人，依托法治副校长工作机制，及时为他们提供心理健康关爱服务。

“一名五年级女生出现心理困扰，有自杀倾向。”前不久，在收到一名法治副校长的报告后，利通区检察院与学生家长取得联系，在征得对方同意后，派出心理咨询师进校开展心理疏导。

这名咨询师当起了这名女生的“树洞”，全面了解了她的日常学习生活真实情况，并告诉她，每个人都会情绪感冒，遇到心情不好就勇敢面对，多与老师、家长、同学沟通。咨询师的及时介入，使得这个女孩安全走过了青春期的“十字路口”。

找准痛点帮助青少年成长成才

家住兴盛乡的何梓琪（化名）是团泾源县委目前重点关注的困境青年之一。她幼年丧母、父亲再婚，从小与祖辈一起生活，过得艰难，但她品学兼优，现在清华大学读研究生。团泾源县委曾为她送去1万元资助经费，并一直与她保持联系，经常关心她在校学习生活情况。

受教育、稳就业、创好业是宁夏共青团帮助青少年紧盯的3个关键环节。各级共青团正积极向困境青少年提供学业资助和就业援助，扶持有志青年扎根贫困地区创业，帮助他们增强发展动力，助其成长成才。

不久前，团同心县委在走访调研时了解到，有的创业青年对电商创业认识不深，认为电商创业就是简单地上网开店，把产品挂在网上卖就能赚钱，也有人不懂营销策略及如何提供有效的售后服务，结果陷入经营困境。

针对这种情况，团同心县委举办农村青年就业创业电商培训班，邀请电商经验丰富者讲授直播销售、短视频拍摄制作等技能，帮助创业困难青年提升电商运营能力。

王尧（化名）大专毕业后，与好友联系养殖合作社，合伙开网店卖牛羊肉，但回头客不多。前不久，他和120余名年轻人一起在县青年电商产业基地参加了培训班，学习网店开设、线上推广、产品照片拍摄等。“通过参加培训，我更新了创业知识技能。经营网店不仅要加强产品推广，还要做好客户数据分析、物流跟踪服务，这样才能收获更多客源。”他说。

为了让青年顺利就业、走好职场第一步，宁夏共青团继续关心一般院校低收入家庭学生和毕业一年内未找到工作的学生。最近正在推进促就业“六项计划”实施方案，为青年提供更加专业、高效、有针对性的就业服务。

（记者 焦敏龙）

(责编：郝孟佳、孙竞)