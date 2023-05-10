原标题：太原构建家校一体机制保护学生安全

建立健全预防处理校园暴力机制；学生有生理、心理异常状况者，校方应采取措施保护个人隐私；学校要建立并落实集中用餐陪餐制度……日前，山西太原正式施行《太原市学校安全条例》（以下简称《条例》），《条例》从学生人身安全、心理健康、在校食品安全等方面作出明确要求。

《条例》规定，学校应当依法履行安全管理主体责任，担负好学生安全教育、管理和保护的责任，并按照学生不同年龄的生理、心理以及教育特点，建立和完善学校安全管理制度。学生监护人应当依法履行监护职责，对学生进行安全教育、管理和保护。学生应当遵守学校的规章制度和纪律，根据自身的年龄和认知能力避免和消除相应的危险。为推动构建家校一体、协同配合的学生安全保护机制，《条例》规定了家校联系制度，同时也规定了学生安全信息通报制度。发现学生未正常出勤时，要及时告知学生监护人，必要时要向公安机关报告。发现学生心理或者行为异常时，学校要采取必要措施并及时告知学生监护人。针对低年龄段学生（幼儿）的安全，《条例》要求学校要将上下学、放假以及校外活动时间和地点提前告知学生监护人，特别是要认真落实幼儿园幼儿和小学一、二年级学生上下学的接送交接制度，不得将幼儿、学生交给监护人及其委托人以外的人员。

在防范校园暴力方面，《条例》明确，学校应建立健全预防和处理校园欺凌、暴力工作机制，设立学生求助电话和联系人。发现学生有可能危及自身或者他人安全的行为，应当立即予以制止并通知监护人，按照规定向学校主管部门和公安机关报告，并配合有关部门依法处理。学校应当及时采取措施保护和帮助遭受欺凌、暴力的学生，开展相应的心理疏导，并保护个人隐私。对实施欺凌、暴力等不良行为的学生，学校可以根据有关规定采取相应的教育管理措施，给予教育惩戒，并加强与监护人的联系沟通，开展共同教育。（记者李建斌）

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