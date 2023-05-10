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“科技小院”助力养蜂大事业

2023年05月10日08:44 | 来源：光明日报
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原标题：“科技小院”助力养蜂大事业

　　 “别看院子小，这可是咱智慧农业专班的天然实验室哩！”北京农学院智慧农业研究院数字乡村所所长段长青说。一大早，记者走进北京市房山区蒲洼乡蒲洼村，段长青已经在养蜂场忙活起来：调整太阳能板，检查蜂坯。蜂场四周的山坡上点缀着各色鲜花，幽幽香气弥漫，引得不少蜜蜂前来采粉。

　　 房山区的蒲洼乡，距北京市区约120公里，是京西南最远的乡。其中，森水、蒲洼等自然村，位置偏远，常住人口少，村集体经济薄弱。

　　 2020年，以北京农学院为主导的蒲洼乡“科技小院”挂牌成立。来自北京农学院的一批教授及研究生团队进驻蒲洼乡，依托高校智力资源，对蒲洼乡7个集体经济薄弱村进行信息化技术帮扶。“成立科技小院，就是把农学院的科研成果带到贫困的山区里转化，让乡里的百姓富起来。”北京农学院智慧研究院常务副院长徐践说。

　　 经过深入调研，徐践发现，蒲洼乡的中华蜂养殖历史悠久，且生态环境适宜。但土法养殖需要大量人力投入，留驻蒲洼乡的多是老年人，劳动能力跟不上，导致产业整体效益不高，发展不起来。

　　 为此，徐践所在的智慧研究院依托计算机专业优势，探索出了智慧技术和中华蜂养殖相结合的新路子——“智能蜂箱”。“为了提高效率，我们在蜂箱上加装了传感器、控制主板，实时监测温湿度、蜜蜂出入数据。蜂农不用再像过去那样挨个翻蜂箱，手机上一查就能掌握情况。”徐践说。解决了人工问题后，又有一道新的难题摆在智慧农业专班面前：如何提高蒲洼蜂蜜的市场竞争力？

　　 过去，蜂农一味追求产量，生产标准化程度低，产出的多是价廉质低的水蜜，市场竞争力弱。智慧农业专班进驻后，曾想改良原有的产蜜方法。蜂农们却并不买账，“到了季节不摇蜜，这不是胡来吗？”

　　 为打消蜂农顾虑，智慧农业专班在前期大量实验的基础上，走访了全国多个养蜂基地，借鉴各地老蜂农的养殖经验，结合中华蜂的习性，推出了多箱体成熟蜜生产技术：在原有蜂箱上再加一层，增大储蜜空间。同时，给蜜蜂留足把水蜜转化为成熟蜜的时间，提高蜂蜜品质。

　　 技术改进之后，蒲洼蜂蜜的收购价提升了一至两倍。老百姓尝到了甜头，纷纷和智慧农业专班学起新技术，钱包也鼓了起来。

　　 目前，蒲洼乡平均一个蜂农可饲养100群中华蜂，单人饲养规模提高了50%。蜂农年收入将近10万元，较原来翻了一倍。

　　 “科技小院既是科技助农、产业开发的基地，也为我们提供了科普教育、人才培育的平台，让我们的学生有机会扎根村屯农家，边学习边实践，提高科研水平，更好地服务乡村振兴大局。”徐践说。

　　 自蒲洼乡“科技小院”成立以来，北京农学院共派驻十余名研究生深入农村生产一线，在完成理论学习的基础上，为农户提供面对面、手把手的技术帮扶，研究解决农业农村发展中的实际问题。

　　 “在生产一线，当我们看到科研成果转化后，农民有了收获，我们也打心里高兴。”徐践感慨，“实际上，不是蒲洼乡需要我们，而是我们离不开蒲洼乡。人家给我们搭建了一个宝贵的‘科研课堂’，一个流动的‘科研实践站’，让我们的科研成果能在广袤的大地上落地生根。”

　　 目前，蒲洼乡7个集体经济薄弱村已全部“摘帽”，并形成“一乡一品”的区域特色分布。在智慧农业专班的帮助下，当地还建起“北农智慧蜂场”，注册“E窝蜂”品牌，实现了中华蜂养殖产业的规范化、数字化和标准化。

　　 （记者 张景华 通讯员 张紫旖 邓白露）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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