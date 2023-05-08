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2023中国物流论坛在北京物资学院举办

2023年05月08日15:02 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月8日电 （记者郝孟佳）6日，“新时代·新使命·新物流”-2023中国物流论坛暨“学思践悟启新程·智创物流续新篇”-“万纬杯”第十四届物流文化节开幕式在北京物资学院举办。北京物资学院党委副书记、院长刘军表示，当前，我国物流行业拥有着前所未有的发展机遇期，中国物流人当戮力同心、挺膺担当，把“小我”融入“大我”，把“物流梦”融入“中国梦”，为实现党的二十大擘画的宏伟蓝图而团结奋斗。

中国物流与采购联合会副会长、中国物流学会会长任豪祥表示，中国物流市场已连续7年位居全球最大规模的物流市场。从发展趋势看，“十四五”期间，我国物流业仍处于增量阶段，仍有足够的发展动力与拓展空间。在构建现代物流体系、由“物流大国”迈向“物流强国”的新征程中，我国物流业将迎来新的发展机遇。

任豪祥提出，物流业的发展迫切需要大批高端物流人才，希望物流学子在乘风破浪、一路前行中持续积极为中国物流行业的高质量发展而努力奋斗。

中国物流与采购联合会副秘书长、中国物流学会副秘书长郭肇明指出，北京物流学院如今的教学规模与质量都有了大幅度的提升，希望物流学院能够继续起到和起好示范引领作用，希望物院学子能够真正成为三新一高、复合型创新型专业型人才。

北京物资学院物流学院院长姜旭对物流学子提出三点要求：一是要满怀敬畏之心，敬畏学术、敬畏职责、敬畏生命；二是要懂得坚持自律，自律生活、自律人生；三是要时刻心存感恩，感恩父母、感恩社会、感恩祖国，感恩一切。

据悉，本次活动由北京物资学院物流学院主办，旨在宣传物流文化知识，传播物流文化理念，促进物流文化交流，推动物流文化发展。

 

 

(责编：李依环、孙竞)

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