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一堂特殊的竹林思政课

2023年05月08日09:03 | 来源：中国青年报
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原标题：一堂特殊的竹林思政课

　　竹林思政课让学生们受益匪浅。受访者供图

　　春风拂过，竹林摇动，江苏无锡工艺职业技术学院的竹林里不时传来师生们的笑语欢声。

　　这片竹林就是师生们的“课堂”。

　　最近，该校马克思主义学院教师宋晓龙带着20多名同学沉浸在校内的苍翠竹海中上起了思政课。

　　“竹子象征着高洁，‘千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。’”时尚艺术与设计学院的江苏盐城姑娘王雅楠说，今年20岁的她第一次体验如此特别的竹林里的思政课堂。

　　师生交流中，没有平日课堂上的举手回答，同学们畅所欲言的沟通更像再平常不过的聊天。从去年开始，该校推出了“竹林思政课”，颇受学生的好评。每学期，这堂特殊的思政课至少要进行三周。“我们尽力保证，每一个班级都至少轮到一次。”宋晓龙说。将课堂带到竹林里并不简单，这意味着在清风吹拂间，德育、美育、劳育要随着竹香浸润学生的心田。

　　对此，宋晓龙有独特的教学法。他让同学畅谈各自对于竹的看法。经过“热场”后，他便向同学们讲述起中华传统文化中的竹文化与竹精神。

　　他介绍说，梅、兰、竹、菊并称“四君子”。在传统文化中，竹代表着正直与气节。很多诗歌中，都以竹为吟咏对象，他带领学生们朗诵起那些脍炙人口的诗歌，品味着诗歌中关于竹独特的精神内涵和启人心智的价值观。

　　竹文化中蕴涵的思政元素不知不觉流淌进学生的心间，一次次激起学生的思想共鸣。

　　在该校环境艺术与设计学院的大二学生盛家文看来，竹林是校园里最独特的风景。“走在校园中，竹林的美就像行走在身边的画。在专业课上，我们也时常分析竹林对于环境艺术与设计的作用。”盛家文表示，在竹林里上课可能不是谁都可以体验和感受的，艺术生可以在不经意间“提升审美”，对专业学习大有裨益。

　　宋晓龙将课堂的节奏把握得精准，他带领着学生们在竹林里漫步起来，并找到一株在岩石下历经千辛万苦终于破土而出的竹子。石竹的坚韧不屈让现场的师生们都为之触动。

　　在视觉感官冲击的同时，宋晓龙讲起革命烈士江姐的故事。1948年6月，因叛徒出卖被捕，江姐被囚于渣滓洞监狱。在狱中，一次次面对敌人的辣椒水、筷子夹等惨无人道的酷刑，她始终毫无畏惧。江姐说，竹签子是竹子做的，但共产党员的意志是钢铁。

　　听到这里，20岁的淮安小伙张致强红了眼眶。他是该校时尚艺术与设计学院的学生。平日里，张致强比较喜欢阅读革命先烈的传记。在课堂上，他也多次听老师讲过类似的革命故事。“但是这都比不上在竹林中直观感受石竹带来的冲击强，以竹喻人，形象而贴切。”张致强认为，这样的思政教育更能引发学生的思想认同和价值认同。

　　进行40分钟的“漫谈式”课程后，师生们一起拿起锄头，开始挖笋实践。在劳动中，他们感受着春天的馈赠。该校视觉传达与设计专业的南通姑娘周雨濛从未尝试过挖笋。对于校园中的竹子是何人养护、怎么养护，她了解得不多。课堂上，她第一次拿起锄头，在学校校工的带领下挖笋。

　　挖笋的关键环节是找笋，那些未冒头及刚冒头的春笋最为鲜嫩。在校工的指引下，周雨濛慢慢在摸索中找到诀窍。那些泥土轻微隆起的地方，很有可能藏着春笋。

　　周雨濛挥动起锄头，一点点将笋周围的土刨开，慢工出细活，急不得，只有当笋的根部完全露出时，才能将笋锄断并连根挖起。“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”，这些技巧说来容易，做起来却很难。

　　她与锄头的“相处”并不容易，锄头很重，她挥舞起来要使尽全身力气。历经一个小时的不断尝试和实践后，她才渐渐熟练起来，最终与同伴一起挖到3只春笋。

　　在劳动教育中，师生们的关系也不断拉近。不同专业的学生渐渐热络起来，成为放下手机后结交到的新朋友。

　　盛家文也关注到校工的不易，校工的一句话让他印象深刻：“有些笋可以挖，有些不能挖，要因地制宜，让它们长成新的竹林，这样才能使竹林真正延续下去。”这让盛家文亲身感受到了环境保护的重要性，对于自身所学的专业来说，也是一种新的启示。

　　“思想政治教育不能只存在于封闭的教室中，除了传统的书本课堂外，还需要找到思政元素与学生生活的连接点，并使其成为思政教育的增长点，以浸润、渗透的方式育人育心。”无锡工艺职业技术学院党委书记魏萍表示，近年来，学校依托校园竹文化、陶文化等特色资源，大力开展德育、美育和劳育，努力实现“三育融合”，引导学生用脚步丈量土地，启发学生在活动中长见识、学知识，在聆听中思考、在实践中感悟、在体验中成长，带动思政教育培根铸魂、立德树人，真正培养拥有“四个自信”的大学生。

　　（记者 李超）

(责编：郝孟佳、李依环)

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