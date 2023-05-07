湖南省慈利县城北面的蒋家坪龙坪村，坐落着一片占地467亩的美丽校园。现代化的教学楼、宽阔的操场……这里是麓山国际实验学校（以下简称“麓山国际”）慈利校区。作为湖南省长沙市基础教育学校，近年来，麓山国际以强校带弱校、城区学校帮扶农村学校等模式呈现的集团化办学，带动11个校区与多个对口帮扶学校教育质量全面提高，在促进教育均衡发展中交出了自己的答卷。

不断创新

2001年，长郡中学与麓山国际组建成湖南省第一个基础教育集团——长郡教育集团，麓山国际发展进入快车道。2015年9月，麓山国际完全转型为公办学校，整体实力和品牌影响力不断扩大。

2015年7月，邓智刚接过校长的重担，提出“面向每一个学生发展”的办学目标。“学校完全转型为公办后，原来的特殊政策不复存在，生源优势、经费优势也不复存在，加之有‘最严’招生令，实行微机派位，如何保证发展？只有内涵式发展，只有面向每一个学生发展！”邓智刚说。

时至今日，麓山国际创立了以“服务+质量”为主体的一系列特色鲜明的教育品牌：“三元”课程、EEPO有效教育、教学一体化、MIFE高效课堂、德育主题系列化、“五彩麓山枫”社会实践活动、六大校园文化节等。

深度合作

2013年前，位于长沙市河西城区的长沙市第二十中学还是一所薄弱学校。与此形成反差的是，这一区域先后被规划为长沙市滨江新城区、国家级新区——湖南湘江新区。

日新月异的城市发展对区域教育资源提出了更高要求。2013年6月13日，长沙市第二十中学与麓山国际签订合作办学协议，长沙市第二十中学同时更名为麓山滨江实验学校（以下简称“麓山滨江”）。

“麓山国际曾是合作办学的受益者。今天我们托管、帮扶的每一所学校都应当成为当地的优质学校。”邓智刚对开展教育帮扶提出了明确的思路。

教学同步，管理统一，资源共享与教师互派……在合作实践中，一项项有力举措在麓山滨江开始落实。其中两校共同设立的“麓山示范班”，如同在麓山滨江合作建立的“试验田”与“样板班”，任课教师由两校老师一起担任。

同样，发生改变的还有麓山外国语实验中学——原长沙市第二十八中学（以下简称“二十八中”）。

托管二十八中后，麓山国际首先争取政策全面支持，协调政府两年内共投入9200多万元。一次性派出了16位骨干教师，担任校长、副校长以及班主任、任课老师。经过帮扶，硬是把一所薄弱校，办成了知名的好学校。

精准帮扶

2016年，麓山国际对口帮扶湖南省龙山县第一中学（以下简称“龙山一中”）。多位教师先后到龙山一中支教，其中黎明等三位教师挂职该校副校长。从此，龙山一中这所百年老校，又焕发出新的光彩。

如何让麓山国际的经验在龙山一中成功“嫁接”，避免橘生淮北则为枳的现象，黎明费尽了心思。

课堂改革首先从研修备课开始。要产生“1+1＞2”的效果，就必须带动全体老师。备课组都在不同时间段备课，黎明从不缺席，总是第一个到场，亲自示范课堂教学。

湘西州首届初中联盟学校教学比武在龙山一中举行，学校选派三位青年教师参赛，9个教研组先在学校预赛，赛前观课、评课、磨课，一堂课总得反反复复五六次。在本届比赛中，一中团队从30多个代表队中突出重围，1人获特等奖，2人获一等奖。此后，团队研修也成了学校的常态。

“以开放式阅读教学提升学生语文核心素养，我们努力在文言文阅读教学中进行探索研究。”借助教育帮扶成长起来的龙山一中初中语文名师章琴，带领龙山县初中语文名师工作室，开展了“送教下乡”活动。工作室成员通过研讨课以及教学小专题讲座，解析精彩的片段，提出自己的思考，让集体研讨的火种在龙山县域传递。

“星星之火可以燎原，请进来、走出去、传下去，帮扶的蝴蝶效应在龙山生根发芽了。”龙山一中校长全心林说。

（龙军、禹爱华、钟武伟）

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