本报记者 黄 超

“不出教室就能360度全景看到文物细节，比在博物馆隔着玻璃看还要清楚。”北京市史家胡同小学四年级学生倪佳彤上完中华优秀传统文化博悟课程后，十分兴奋。史家教育集团将课程资源数字化，精选近百组文化遗产，基于校园智能交互系统构建沉浸式、交互式、体验式课堂，为学生提供基于博物馆资源的人文素养课程。

学生们到操场上运动训练，系统后台能开出针对性“运动处方”，广渠门中学的“智慧操场”系统为体育教学构建了新场景。“老师可以了解每个学生的个性化数据，不断提高体育教学计划的科学性、精准性。”学校体育教师满志元说。

孩子的课后作业也有了新变化。成为首批国家智慧教育示范区试点后，东城区统筹编制了电子化作业，引入人工智能作业分析系统，实现作业减量提质。

近年来，北京市教委将教育数字化转型列为重点工作，采取一系列实招硬招探索创新，促进首都教育高质量发展。目前，北京高校、中小学校和教育研究机构等近3000个单位已实现100%接通互联网，建成以一库、六系统、N应用为框架的北京市教育大数据体系，打造了全市教育数据共享交换的“数字基础底座”。在此基础上，共汇聚57个教育业务系统、320张数据表、2.7万个数据要素，共计5.78亿条教育数据，为后续数据应用打下基础。

北京市委教育工委副书记、市教委主任李奕介绍，以场景驱动支撑综合改革，目前已统筹建设了教育公共服务、教育公共管理、教育公共资源“三大平台”。比如，通过“互联网+”校园安全管理平台，可实现视频监控互联互通、安全工作闭环管理；通过“掌上督导”平台，督导人员可实时将督导数据上传平台，以数字化促进督导业务流程再造。

数字化转型让孩子享有公平而有质量的教育。房山区实验中学运用大数据技术实现教、学、测、评全流程数字化；海淀区第二实验小学将人工智能创新教育融入校本课程，建立“智能知识、智能能力、智能思维、智能应用、智能态度”五位一体的学生科学素养评价模型；在北京科技大学智慧教室里，借助虚拟现实技术，同学们“走进”学校定点帮扶的甘肃省天水市秦安县小寨村……

数字化转型还能助力教师专业发展。北京市教委上线“中小学教师开放型在线研修管理服务平台”，集结了北京中小学特级校长、市级学科带头人、市级骨干教师超过4200人，可供通州、密云、延庆、门头沟4个区1.7万余名义务教育阶段教师使用。“先到‘名师直播’讲堂观摩，确定个人课堂实践前的问题和需求，再进入‘一对一研修模块’请专家指导，这是传统一对多培训无法比拟的。”延庆区十一中学青年教师赵秀娟说。

近年来，北京市教委持续加强顶层设计，设计了北京教育信息化总体框架图，在基础环境、教育大数据、应用场景和标准规范等方面推出一系列举措。到2025年，北京市数字教育推动人才培养模式改革创新的作用将更加凸显，进一步促进教育公平，促进学生全面发展。

日前，北京市数字教育大会召开。“我们将以教育数字化为支撑，在各个学校不断丰富能够全面支撑五育并举的多元服务；同时创新数字教育新场景，推进科教和产城教融汇，打造有特色、有亮点、有规模的新数字育人载体和数字教育空间，为首都教育注入新动能。”李奕说。

《 人民日报 》（ 2023年05月07日 05 版）

(责编：袁勃、胡永秋)