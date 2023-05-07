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加强师德师风建设  护航学生健康成长（教育时评）

闫伊乔
2023年05月07日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　前不久，采访几名即将走上三尺讲台的师范院校学生，问起他们从教的初衷，学生们都不约而同提及一个重要因素——因为曾遇到过改变自己一生的好老师。教师是立教之本、兴教之源，在学生时代这个世界观、人生观、价值观逐渐形成的阶段，遇到一位好老师，就如同邂逅了一束光，照亮人生前行的方向。

　　党的十八大以来，习近平总书记对广大教师提出了“四有”好老师、“四个引路人”、“大先生”等殷切期望。党的二十大报告提出，“加强师德师风建设”。师者，用爱心、知识、智慧点亮学生心灵，其职业特殊性对教师的职业道德修养提出了更高要求。师德师风建设，事关教师队伍良好形象，关系每一位学生健康成长，关乎国家前途、民族未来。

　　新时代涌现出了张桂梅、黄大年、李保国等一大批爱岗敬业、无私奉献的人民教师，受到了全社会的爱戴与尊敬。但要看到，个别的师德失守现象也时有发生。日前，教育部发布了《关于推开教职员工准入查询工作的通知》，对依法推开教师准入查询、严格落实从业禁止制度作出规定，并公开曝光了违反教师职业行为十项准则典型案例，表明了相关部门对师德违规问题“零容忍”的态度，以及不断加强师德师风建设的决心和力度。

　　切实加强师德师风建设，需严把教师队伍“入口关”。《关于推开教职员工准入查询工作的通知》明确了准入查询的对象，基本上涵盖了所有阶段的教职员工，既包括大学，也包括中小学；不仅有老师，还有安保人员、勤杂人员等。切实将师德师风第一标准融入教师资格认定、招聘引进等环节，才能从源头净化校园环境，保护学生成长成才。

　　切实加强师德师风建设，还需做在日常、严在日常。要严格做好审查工作，将教职员工准入查询制度走深走实走细，明确准入查询怎么用、在什么范围用、信息使用相应的管理责任等。对查询有问题人员未按照相关法律法规予以处理的，散布、泄露、篡改、不当使用查询获悉的有关信息的，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，或者有其他违反教职员工准入查询制度的情形的，依法依规予以处理。此外，广大教师要时刻铭记自身使命，不断提升道德水准和个人修养，以德立身、以德立学、以德施教、以德育德，在言传身教中为学生树立榜样。

　　办好人民满意的教育，必须加强师德师风建设。希望各方严格落实、共同监督，引导广大教师继承发扬老一辈教育工作者“捧着一颗心来，不带半根草去”的精神，以赤诚之心、奉献之心、仁爱之心投身教育事业，护航青少年健康成长。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月07日 05 版）
(责编：袁勃、胡永秋)

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