原标题：江西一高中生坚持多年背残疾同学上课：华强，我要背你上大学

朱金祥（前左）和以往一样，正背着钟华强（前右）来到教室上课。 卓忠伟 摄

朱金祥背着钟华强去教室上课的路上，也经常碰到值班的校领导和老师前来搭把手。 卓忠伟 摄

朱金祥(右)和钟华强(左)正在加紧复习迎接高考。 卓忠伟 摄

江西省南康中学北校区的高三学生朱金祥(左)来到学校给钟华强母子安排的公寓，准备背他去课堂上课。 卓忠伟 摄

江西省南康中学北校区的高三学生朱金祥(右)正在给钟华强(左)系好鞋带。 卓忠伟 摄

碰上天气好，朱金祥就会利用休息时间，和钟华强母亲将其推出来赏赏花，晒晒太阳，呼吸一下外面的新鲜空气。 卓忠伟 摄

遇到钟华强课堂上内急，江西省南康中学北校区的高三学生朱金祥便会及时背着他前往卫生间。 卓忠伟 摄

朱金祥(左)把钟华强放到课堂座位上后，都要把他摆正好，确认安全后才回到自己的座位上。 卓忠伟 摄

2023年5月4日，朱金祥和以往一样，正背着钟华强来到教室上课。朱金祥和钟华强是江西省南康中学北校区高三年级的学生，也是来自江西省赣州市南康区麻双乡麻双村的老乡。进出教室、上卫生间、散步、购物……他们几乎形影不离。钟华强虽然身体不好，却非常幽默、坚强，学习成绩优异，这也让朱金祥感到钦佩。

钟华强患有先天性脑瘫，双腿无法正常行走。最初在小学时，因为钟华强的一次求助，朱金祥从此就充当起了他的“腿脚”。在长期的背负中，朱金祥找到了背人的“诀窍”，钟华强也对他产生了深深的信任。朱金祥说：“我当时决定背他，只是想证明自己力气大。后来，我们慢慢地成为了无话不说的朋友。在我失落的时候，他总会鼓励我。在学习上，他也经常帮助我。”

为了让钟华强安心学习、生活，学校在校园内安排了一间公寓供他和母亲免费居住。班上同学也常常伸出援手，给予帮助。眼下，朱金祥和钟华强正全身心地投入高考冲刺学习当中。朱金祥说，他希望能和钟华强考上同一所大学，继续背着他走进大学的课堂、完成未来的学业……

(责编：郝孟佳、李依环)