原标题：校园变身实践基地 北京高校多措提升劳动教育水平

图为学生参与劳动课堂。 北京市教委供图

师生联合设计改造校内绿地、学习衣服收纳技巧、通过劳动为学校物业管理工作建言献策……记者从北京市教委获悉，近年来，北京各高校和职业院校通过多种途径开展劳动教育，让劳动精神在学生心中落地生根，让劳动教育在实践中枝繁叶茂。

据了解，2021年，北京市教委印发《北京市关于全面加强新时代大中小学劳动教育的实施意见》，系统推进全市劳动教育工作，明确把劳动教育纳入人才培养全过程，贯通大中小学各学段，贯穿家庭、学校、社会各方面，与德育、智育、体育、美育相融合，让学生通过劳动接受锻炼、磨炼意志。

2022年11月，北京市教委确定了15门课程为北京职业院校劳动教育优秀课程资源视频，15个案例为北京职业院校劳动教育典型案例，5所学校为北京职业院校首批中小学生职业体验中心(劳动教育基地)，在劳动教育的关键环节上取得了实际性进展。

在完善劳动育人格局方面，北京交通大学聘用后勤部门具有实践经验的专业技术人员担任兼职教师，采取“1+N”(1位后勤骨干教师+N位后勤技工)组队上课模式，夯实劳动教育师资力量；在北方工业大学，留学生通过“红马甲”志愿活动，参与校园低碳节能、绿色环保建设，担任校园垃圾分类的宣传员、示范员、监督员；北京舞蹈学院深入挖掘校内后勤公共服务场地，将学生公寓、师生食堂打造成优质的劳动实践基地，推动与一线劳动技师的“零距离”接触。

图为学生参与劳动课堂。 北京市教委供图

在优化劳动教育途径方面，各高校和职业院校积极开设劳动教育必修课，普遍远超过不少于16学时和不少于32学时的要求。在日常教育中将劳动教育与学生的个人生活、校园生活和社会生活有机结合起来，将劳动习惯、劳动品质的养成教育融入校园文化建设之中。

其中，中国农业大学深度融合后勤服务与院系教学，开展结合园艺学院课程实践工作营等共建项目，师生联合设计改造校内绿地成为学校“心灵花园”；首都师范大学让学生们在学生公寓管理员的视频课程指导下，学习衣服收纳技巧，掌握技能同时整洁自己的学习生活环境；北京林业大学充分发挥物业管理的专业优势，让学生将专业理论和劳动实践结合起来，通过劳动为学校物业管理工作建言献策，把书本知识转化为实践能力。

在形成劳动教育特色方面，中国农业大学连续两年组织“点燃CAU的第一把火”供暖启动点火仪式，抽选学生担任点火大使，参与并了解冬季供暖原理，亲手开启校园供暖；北京林业大学特设中国传统菜肴及适合在加拿大烹饪的菜肴，让学生掌握基本的烹饪技术，前往加拿大留学后能够尽快适应当地生活；北方工业大学引导学生积极参与“文明就餐光盘行动”系列活动，定期组织学生化身“保洁员”参与室内外公共区域的环境打扫。

据介绍，今年北京市教委将积极组织线下参观交流活动，推动地域相邻、专业相似、性质相近的高校在劳动教育工作方面携手，共同提升劳动教育水平；将上述职业院校劳动教育优秀课程资源视频、典型案例和劳动基地的评选工作，推及到全部高校，汇总各高校已积累的优质资源，推动劳动教育资源的共建共治共享。

该委员会还将研究制定《北京市全面加强新时代劳动教育的评价标准》(高校版和中小学版)，围绕劳动教育核心要求，科学设置指标体系及评估标准；推出《北京市高校劳动教育工作指引》，以案例汇编的形式，详细介绍各校的具体工作做法和关键环节。(记者 徐婧 杜燕)

(责编：郝孟佳、李依环)