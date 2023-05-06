记者5月4日获悉，日前山西省委办公厅、省政府办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的实施意见》（以下简称《实施意见》），《实施意见》的出台将促进该省职业教育发展进入“快车道”。

《实施意见》强调要优化布局结构，构建现代职业教育体系。山西将积极整合现有办学资源，大力推动职业学校重组重塑和办学条件达标，支持本科层次职业学校和国家“双高计划”建设学校率先发展，先行先试，带动全省职业学校提档升级。

《实施意见》明确要实施职业教育铸魂育人计划，重点建设职业教育品牌专业（群）和高水平实训基地，打造“双师型”教师队伍，建设在线精品课程、省级规划教材，开展联合教研，定期评选省级优秀人才培养方案和优秀教材，继续办好职业院校技能大赛，提升教学质量。

《实施意见》提出要制定人才需求、产业发展和政策支持“三张清单”，推进建设市域产教联合体和行业产教融合共同体。同时根据产业需求动态调整专业布局，山西今年要新增50个产业急需的新兴重点专业，加快面向经济社会发展的人才培养。

山西省委教育工委委员、省教育厅副厅长王东介绍，目前山西省教育厅正在积极对接山西省重点专业镇，培育建设省级特色产业学院。其中，山西药科职业学院已率先与山西省平顺县人民政府合作共建上党中药材产业学院。

“下一步，我们还将围绕产业布局，以校中院、企中院、园中院等方式，再建一批服务区域经济和重点产业的省级职业学校特色产业学院，创建一批服务乡村振兴的示范学校，在改革办学模式、构建产业联动发展机制等方面，不断形成可复制、可推广的典型经验和案例，推动山西职业教育高质量发展。”王东说。（记者韩荣）

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