“双师型”教师的培养关键是让教师在提高理论教学能力的同时，为教师提供工作、实践的机会。为此，重庆电子工程职业学院与多方深度合作，不断探索完善适合学校办学实际的“双师型”教师培养体系、扶持体系和管理体系，为学校的高质量发展提供了坚实支撑。

重庆电子工程职业学院在多项职业技能赛事中获得佳绩。在首届全国技能大赛中，该校斩获了1金1银6优胜；在世界技能大赛特别赛中，该校学生李小松夺得光电技术项目金牌，获得了我国在该项目的首金。

佳绩的诞生，离不开学生们的努力，也离不开优秀教师们的指导与付出。作为首批入选教育部国家级职业教育“双师型”教师培训基地的学校之一，重庆电子工程职业学院在“双师型”教师队伍建设上走出了独具自身特色的道路。

加快五大建设 打造高质量师资队伍

冠军李小松的背后，离不开他的老师蔡运富。蔡运富曾在企业工作多年，是一名高级技师，在重庆电子工程职业学院任职后，主要从事智能电子产品设计研究，并进入该校“陈良国家级技能大师工作室”，这也是重庆市高校唯一的国家级技能大师工作室。

据了解，工作室成立以来，每年都会挑选30名左右有创新能力的青年教师与优秀学生作为培养对象，以“导师项目制”推动技术技能攻关和高技能人才培养。目前，该工作室已完成项目制技术攻关项目22项，申请专利56项，培养出数十名技术技能高手。

除了“陈良国家级技能大师工作室”外，学校还拥有许磊无线电调试工市级首席技能大师工作室、鲁先志计算机及外部设备装配调试员市级首席技能大师等5个国家级、市级平台。

“‘双师型’教师是高等职业教育发展的第一资源，是新时代高等职业教育改革发展的关键因素。”学校教务处处长童世华介绍，2019年，学校开启“双师型”教师队伍建设的探索。加快“榜样计划”“翔越计划”“桥梁工程”“青苗行动”“破壁行动”建设，以内生成长为主、外部引进为辅，不断探索完善适合学校办学实际的“双师型”教师培养体系、扶持体系和管理体系，为学校的高质量发展提供了坚实支撑。

如今，该校依托高水平专家智库，联合基地成员单位组建“匠师协同”培训专家库，共有培训专家124人、电子信息行业领先企业人员54人，其中还包括由中国工程院院士沈昌银牵头的可信计算与智能安全前沿技术培训团队。

深化校企合作 推进职教与产业进一步融合

“双师型”教师的培养关键是让教师在提高理论教学能力的同时，为教师提供工作、实践的机会。为此，重庆电子工程职业学院与多方深度合作。

目前，该校与西南大学、重庆信息通信研究院、三六零数字安全科技集团有限公司、浙江华为通信技术有限公司、北京新大陆时代教育科技有限公司、北京神州数码云科信息技术有限公司等6个核心成员单位及百度、阿里巴巴等企业共同建成了“双师型”教师培养培训基地。

“按照共建、共管、共享的建设原则，我们采用‘1+6+N’，即‘1家牵头单位、6家校企核心成员单位、N家一般成员单位’的基地总体架构。”重庆电子职业工程学院培训与继续教育学院院长、基地办主任莫绍强介绍，各基地成员在培训项目规划实施、资源开发、培训模式研究等方面开展合作，实现“学校—学院—企业”三方协同共建、共管，推进职业教育与产业进一步融合发展。

该基地覆盖了该校计算机应用技术、计算机网络技术、计算机多媒体技术等16个计算机大类专业，并建有信息安全国家高水平专业群，有在职专任教师288人。同时，该基地还先后承训来自吉林、河南、天津以及重庆等10余个省市师资培训100个班次，参训学员49400余人次，培训满意度达到95.4%。（雍黎、雷雍）

(责编：李依环、郝孟佳)