为了激发学生阅读兴趣、提升学生核心素养，引导青少年学生爱读书、读好书、善读书，上海市青少年学生读书行动日前正式启动。

为在上海高质量开展“全国青少年学生读书行动”，上海市教委根据教育部等八部门关于《全国青少年学生读书行动实施方案》的要求制定具体实施方案，以学生阅读“小切口”写好素质教育“大文章”，助力广大青少年学生增长阅读量、提升阅读兴趣和阅读能力，为养成终身阅读习惯打好根基。

据悉，上海将继续依托文教结合机制，加强教育部门和相关部门协同，增加优质图书、数字化资源供给。着力加大数字化阅读资源建设力度，探索建设汇集全市各高校数字图书馆阅读资源的公共数字平台，搭建全市学生读书平台、学生素质教育优质资源平台，提供丰富的阅读指导、经典导读等课程资源。

在上海学生阅读联盟基础上，将进一步拓展覆盖各级各类学校，组建青少年读书行动咨询专家队伍，加强阅读指导、课题研究、项目策划、宣传推广。上海各级各类学校将把青少年读书活动纳入教育教学计划，加强全学科阅读，扎根课堂校园。

上海还将探索高校与中小学、幼儿园读书行动的有机衔接，协调一体发展。用好高校资源，开展大手牵小手结对活动、阅读指导志愿服务、中华优秀语言文化双创活动等。支持上海学生阅读联盟“青衿书苑”读书会创新开展各类品牌读书活动，结合上海书展、上海国际童书展、世界读书日、全国科普日等契机，持续发挥品牌活动促进青少年高质量阅读的辐射带动作用。（记者任鹏、颜维琦）

(责编：李依环、郝孟佳)