杜老师：

我时常看见“抑或”的写法，但有时也看到“亦或”的写法。请问这两种写法有什么不同吗？谢谢。

北京读者 丁先生

丁先生：

“抑或”是个书面色彩明显的词语，一般出现在书面语中。“抑或”是连词，表示选择关系（“抑”“或”都表“选择”语义），相当于“或者”“还是”。例如：

（1）也许是编剧观察细致，抑或是演员表演精彩，这部戏显得很真实。

（2）他们对这个事情表示赞成，抑或表示反对，都不能动摇我们进行此事的决心。

（3）无论这篇小说被人们夸赞，抑或被人们批评，小说本身都是作者当时真情实感的流露。

（4）不管是家乡的老酒，抑或这里的葡萄酒，我都喜欢喝。

例（1）和（2）中的“抑或”表示“或者”，（3）和（4）中的“抑或”表示“还是”。

“亦或”一般出现在文言中，现代汉语中不大使用。在文言中，“亦或”中的“亦”是副词，表示“也”；“或”是代词，表示“有的”“有（的）人”等。“亦”“或”两词连用表示“也有的”“也有的人”等。例如“湛水自向城东南，径湛城东，时人谓之椹城，亦或谓之隰城矣。”（《水经注·湛水》）中的“亦或谓之隰城”意思是“也有人叫它隰城”。

因此，写文章时，不宜把表示选择关系的“抑或”误写成“亦或”。

《语言文字报》原主编 杜永道

(责编：李依环、郝孟佳)