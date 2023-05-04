本报电 （张 舟）据中国驻新加坡大使馆微信公众号发布的消息，近期使馆连续处置2起中国留学生遭遇“虚拟绑架”类电信诈骗案件。目前，当事人虽均已找到，但当事人家庭遭受不同程度财产损失。

诈骗分子往往利用当事人“怕事”心态，通过冒充当地执法人员等欺诈手段获取当事人的个人信息，随后将电话转接到“国内公检法机关”并发送虚假的“逮捕令”“通缉令”“法院传票”等，诱骗当事人下载网络社交软件进行一对一联系。期间，诈骗分子会要求当事人以“协助调查”为由与外界断绝联系、自行租房，甚至前往第三国藏匿并拍摄遭“殴打”等视频，后把视频发给当事人家长索要“巨额赎金”。

中国驻新加坡大使馆提醒在新加坡的中国公民切实提高防诈意识，提升自我保护能力，严防包括“虚拟绑架”诈骗在内的各类电信诈骗。如接到类似涉嫌诈骗的电话、邮件，尤其那些显示来自海外、有“+”前缀的电话，要做到“遇事不慌”“来电不信”“要钱不给”三原则，并第一时间报警或拨打中国驻新加坡大使馆领保电话进行核实。

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