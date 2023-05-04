徐 昕

作者在贝加尔湖旅行时留影。

贝加尔湖有“西伯利亚的蓝眼睛”之称，它位于东西伯利亚南部，是亚欧大陆最大的淡水湖。听说冬季是一睹贝加尔湖景色的最佳时期，那时，气温低至零下20多度，湖面会结上厚厚的冰层。于是，在俄罗斯上学的我便展开了一场探索贝加尔湖之旅。

利斯特维扬卡是贝加尔湖边的一个小镇，大巴车把去贝加尔湖的游客带到了这里。

我从车上一下来，目之所及便是绵延的雪丘、晶莹的冰层，仿佛置身幻境。坐上贝加尔湖边的摩天轮俯瞰大地，一边是雪山，向远处蜿蜒；另一边则是青山，山脚下散落着彩色的木屋，袅袅炊烟正从里面升起。

从湖面的冰层传开冰裂的声音，在山谷中回荡。身处其中，我感到自然的能量暗暗流动。在贝加尔湖附近栖息着上千种动植物，其中不少是特有物种。我见到了有名的贝加尔环斑海豹，还有在冰面觅食的野生狐狸。

从伊尔库斯克市区到贝加尔湖上最大的岛屿——奥利洪岛需乘坐5小时大巴，再乘坐30分钟气垫船。司机在早上10点从市内准时出发，一路上越接近小岛，行车越稀少。大巴车相对而行时，司机会心照不宣地挥手问候。

贝加尔湖的自然美与人文美相得益彰，位于西伯利亚南部的伊尔库斯克州和布里亚特共和国是不少民族的发源地。贝加尔湖东侧居住着布里亚特人，他们是蒙古族人的一支。奥利洪岛的布里亚特人生活方式已经发生变化，并不以农业游牧为生。

如果说贝加尔湖是西伯利亚的明珠，奥利洪岛就是这颗明珠的心脏。岛上小镇有完整的旅游生态，但这片广袤的土地并没有被过多地商业改造和开发。你可以联系岛上的司机，带你穿越贝加尔湖的南线和北线，一览蓝冰、气泡冰和被冰覆盖的岩穴景色，并在沿途听到关于岩石的传说。此外，你还可以在旅途中感受冰上野炊——在冰面生火煮上一锅当地最常有的鲜鱼汤，就着酸面包和姜饼吃下，没有比这更暖胃的食物了！

我在出发前看过一部纪录片，主角是一位独居在贝加尔湖边的舞者，年近80的她穿上冰鞋依旧可以在冰面上起舞。她说这是一种“幸福的守护”，而贝加尔湖的冰面承载了她的故事与能量。梭罗说：“只有人同自然有某种温柔的关系，生活才是名副其实的生活。”在奥利洪岛，这种“温柔”是人们对它的爱，是以谦卑、呵护的心态与自然共存。

奥利洪岛的生活正如我看到的纪录片里那般平静，岛上小镇在下午4、5点左右就回归寂静。

这趟旅程，我看到了贝加尔湖与安加拉河的冰水交界美景，听到了大巴司机讲述的当地传说，品尝到了独特鲜美的贝加尔湖鱼，在拥抱自然中被治愈。

（作者系俄罗斯莫斯科大学心理系专业学生）

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