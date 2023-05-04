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我最爱的荷兰甜品（美食美客）

朱筱旭文/图
2023年05月04日08:53 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　荷兰特色甜品“Rijstevlaai”。

　　“不甜”可能是中国留学生对国外甜品的最高赞誉。我是一个喜欢吃甜食的人，在荷兰留学，我热衷尝试当地不同甜品。虽说经常被看起来糖霜不多实则齁甜的甜品“伤害”，但好吃的甜食的确能缓解学习压力，天气不好时吃些甜品心情都好了起来。

　　平时我和朋友去喝咖啡，会点一些小蛋糕搭配。一次机缘巧合下，服务员推荐了我一款叫作“Rijstevlaai”的甜点，说是餐厅限量供应的。听服务员介绍，Rijstevlaai是荷兰林堡省一款传统且具代表性的特色甜点，由甜饼皮和米饭馅料组成。由于它没有对应的中文译名，我姑且叫它“糯米布丁”。

　　用米饭做甜点？我和朋友交换了一下眼神，她的表情也充满疑惑。然而“特色”和“限定”两词着实诱人，于是我们毅然决然下了单。

　　不一会儿，服务员端上来一个三角形的派，乍一看有些平平无奇。没有过多的食材元素，颜色也很普通，如果摆在橱窗也不会让路过的人产生购买欲望。“卖相一般，口味也应该不怎么样”，我边想边用叉子挖下一小块试探地尝了下。

　　生活里，往往期待值越低的东西越令人惊讶：饼皮微韧，内陷夹杂着浓郁奶香和米香，口感柔软。我和朋友一致给予它高度赞誉：“不甜”。不像荷兰其他添加各种水果、香料等增加口感层次的传统甜品，“糯米布丁”的味道相当简单，我可以直接吃出它的馅料配方：牛奶、糯米和香草。但这并不代表它味道单调，冰冰凉凉的口感、萦绕在嘴里的米香都是它独特的加分项。

　　没想到这次无意尝试发现宝藏，荷兰甜品喜爱榜榜首非它莫属。我甚至推荐给了不喜欢甜食的朋友，连他都赞不绝口。

　　我想，我喜欢“糯米布丁”的原因之一是它与中国的糍粑有些相似。“糯米布丁”制作过程是先将糯米饭蒸煮，再将其与鸡蛋、奶油等原料混合制成馅料，最后再用饼皮包裹烘烤而成。传统的糍粑也需先将糯米蒸煮，最后与豆沙等馅料混合后制成，这种制作方式体现了不同文化之间的互通之处。再者，中国人通常不太喜欢过于甜腻的味道，而“糯米布丁”的甜度适中，正适合我的口味偏好。

　　如今许多糯米糍是直接使用糯米粉加入牛奶、黄油等材料制作，呈现出来的味道也是奶香和米香交融。不同的点是，“糯米布丁”保留了糯米的颗粒感，而糯米糍弱化了米粒口感，这也是各自的特色。

　　自从吃过这款甜品后，我基本会把它推荐给每个来到马斯特里赫特市的中国朋友，大家对它的评价都不错。我发现不同国家的美食文化会有相通之处，留学在外，这些相似点唤起我的记忆，让我感到温暖。

　　（作者系马斯特里赫特大学经济与商务经济专业大二在读学生）

(责编：郝孟佳、孙竞)

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