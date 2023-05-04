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上得去高原，做得了科研

讲述人：中国科学院青藏高原综合科学考察研究队成员 张旭

2023年05月04日08:43 | 来源：光明日报
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原标题：上得去高原，做得了科研

　　中国科学院青藏高原综合科学考察研究队成员在科考途中。

　　 【到新时代新天地中去·激扬青春】

　　 “希望你们发扬老一辈科学家艰苦奋斗、团结奋进、勇攀高峰的精神，聚焦水、生态、人类活动，着力解决青藏高原资源环境承载力、灾害风险、绿色发展途径等方面的问题。”

　　 ——2017年8月19日，习近平总书记致中国科学院青藏高原综合科学考察研究队的贺信

　　 2022年7月，初到青藏高原，恶劣的环境就给我们上了一课。之前已经做好了接受考验的准备，但低氧、高原反应仍然超乎我们的想象，头痛欲裂，整夜整夜睡不着。我们结结实实躺了三天，靠嚼葡萄糖补给能量，才算挺过这第一关。

　　 这次科考任务是“青藏高原人地关系综合考察”，我们“人类活动历史及其影响”分队要用一个月时间进行60多处科考点的综合野外调查、采样。在中国科学院青藏高原综合科学考察研究队里，我是个“新兵”，这是我第一次深入一线参与青藏高原科考。我们在海拔四五千米的生命禁区里，忍着低气压，风餐露宿，徒步登山。研究测量时的每一个动作，都感觉在挑战人体极限。

　　 我们的领队陈发虎院士年已六十，可他始终走在我们所有人前头，他手里拿着扩音器，每到一处科考点，都会给我们授课解惑。我至今还记得，在讲解研判采集地层砂石样品的性质时，他亲自舔尝砂石给我们示范。

　　 这就是我们的前辈。他们年轻的时候没有导航，路况、车况、沿途条件也差，有时停了车发现刹车片通红，保护发动机的钢板被磨得不成样子。但野外考察是地理学的基础，科考队员必须去往一线。院士们一有时间便泡在野外，跟随着他们，青年人没有一个当过“缩头兵”。

　　 青藏高原科考虽然困难重重，却会有意想不到的惊喜。2022年8月，我们在路途中撞见了难得一见的“日照金山”！金光从长空照射，雪峰披上一层金灿灿的夺目光芒，这“十人九不见”的瑰丽景象，就是自然给我们这些科研人员最好的馈赠。

　　 很多人问我，当初为什么选择到青藏高原上进行科学考察研究？我的答案很简单——使命。

　　 2017年，第二次青藏高原综合科学考察研究启动之际，习近平总书记给中国科学院青藏高原综合科学考察研究队发来贺信。身为地球科学工作者，我反复阅读总书记的贺信，深感肩上责任重大！因此，2021年，我便毫不犹豫地加入了科考队，希望能为我国青藏高原综合科学考察研究事业贡献力量。

　　 我所从事的研究领域是气候模拟。科考队员在高原冰川上钻取冰芯、研究湖泊沉积状态，这冰芯、湖泊里记录着过去气候环境自然变化的信息。如何根据这些信息，了解过去千百年甚至万年的青藏高原气候变化？如何以点带面，把青藏高原与全球气候变化联系起来、为人类环境事业提供启示？只要我们能将这些问题往前推进一小步，那么我们就随时准备着再次上路，无论环境多么艰苦、前路多么困难！

　　 记者 殷泽昊 通讯员 王舒雯

(责编：郝孟佳、孙竞)

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