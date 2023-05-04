职业教育与经济社会发展紧密相连，对促进就业创业、助力经济社会发展、增进人民福祉具有重要意义。为大力发展职业教育，鼓励职业学校学生勤奋学习、苦练技能，努力成为建设社会主义现代化国家的高技能人才，国家设立中等职业教育国家奖学金，奖励中等职业学校全日制在校生中特别优秀的学生。

经过严格选拔和评审，全国2万名优秀中职学生荣获2021—2022学年度中等职业教育国家奖学金。以下100名学生，是中等职业教育国家奖学金获奖学生中的优秀代表。希望全国中等职业学校学生以他们为榜样，刻苦学习文化知识，熟练掌握专业技能，努力成长为时代需要的能工巧匠、大国工匠，在拼搏进取和奉献担当中书写青春华章。

刘乐金

北京舞蹈学院附属中等舞蹈学校2016级芭蕾舞专业学生，共青团员。2021年荣获第八届北京国际舞蹈院校芭蕾舞邀请赛乙组金奖、第九届维也纳国际芭蕾舞比赛金奖及马拉霍夫大奖。2022年荣获YGP青少年国际舞蹈大赛中国赛区甲组芭蕾独舞金奖。

王耀漳

天津音乐学院附属中等音乐学校2017级音乐（小提琴）专业学生，共青团员。2021年荣获第二届中西国际音乐大赛第一名、美国国际古典音乐节中国赛区一等奖。2022年入围第十一届柴可夫斯基国际青少年音乐大赛决赛。

张雅钦

河北省石家庄工程技术学校2020级电气自动化专业学生。2021年荣获河北省职业院校学生技能大赛电气安装与维修赛项一等奖、全国职业院校技能大赛中职组电气安装与维修赛项二等奖。2022年荣获全国职业院校技能大赛中职组电气安装与维修赛项一等奖。

李 佳

河北城乡建设学校2020级建筑装饰专业学生，共青团员。2021年荣获河北省职业院校学生技能大赛中职组建筑装饰技能赛项二等奖。2022年荣获全国职业院校技能大赛中职组建筑装饰技能赛项团体三等奖。

李紫豪

河北经济管理学校2020级物流服务与管理专业学生，共青团员。2022年荣获全国职业院校技能大赛现代物流综合作业赛项一等奖。

刘谷轩

河北省保定市女子职业中专学校2020级铁道运输管理专业学生。2021年荣获河北省职业院校学生技能大赛中职组模特表演赛项一等奖、全国职业院校技能大赛中职组模特表演赛项三等奖。2022年荣获全国职业院校技能大赛中职组模特表演赛项三等奖。

贾 婧

河北省承德工业学校2020级建筑装饰专业学生，共青团员。2021年荣获河北省职业院校学生技能大赛中职组动画片制作赛项二等奖。2022年荣获全国院校室内设计技能大赛团体二等奖。

丁宇奇

山西省太原铁路机械学校2020级铁道信号专业学生。2021年荣获山西省第十五届职业院校技能大赛中职学生组通信与控制系统集成与维护项目赛项团体三等奖。2022年荣获全国职业院校技能大赛中职组通信与控制系统集成与维护赛项团体三等奖。

李琏杰

山西省长治市特殊教育学校2020级服装制作与生产管理专业学生，共青团员。2020年荣获山西省残疾人旱地冰壶比赛听力组第一名、第三届全国基层残疾人机构旱地冰壶比赛总决赛“体育道德风尚奖”。

康明新

内蒙古自治区兴安盟突泉县中等职业学校2020级机电技术应用专业学生，满族，共青团员。2021年荣获世界机器人大赛锦标赛DOBOT智造大挑战赛项二等奖。2022年荣获第三十六届内蒙古自治区青少年科技创新大赛青少年科技创新成果竞赛一等奖。

付诣文

辽宁省沈阳市外事服务学校财经商贸系2020级电子商务专业学生，共青团员。2022年荣获第十八届“新道数智人才杯”全国职业院校数智化企业经营沙盘大赛二等奖、全国职业院校技能大赛中职组沙盘模拟企业经营赛项二等奖。

石俊杰

辽宁省沈阳市信息工程学校2020级工业机器人技术专业学生，共青团员。2021年荣获辽宁省第十八届职业院校技能大赛机器人技术应用赛项三等奖。2022年荣获全国职业院校技能大赛中职组机器人技术应用赛项团体三等奖。

何昊天

辽宁省大连市建设学校2020级建筑工程施工专业学生，共青团员。2021年荣获大连市文明风采活动二等奖。2022年荣获全国职业院校技能大赛中职组建筑CAD赛项三等奖。

李佳蔚

吉林省长春市第二中等专业学校2021级康复技术专业学生，共青团员。2022年荣获第二届“A-PKU校园杯”儿童康复教育全国职业技能大赛决赛中职组言听赛道一等奖。

李佳朋

黑龙江省哈尔滨市现代应用技术中等职业学校2020级电子商务专业学生。2021年荣获第八届ERP企业模拟经营大赛全国总决赛一等奖、全国职业院校技能大赛中职组沙盘模拟企业经营赛项团体二等奖。

周钰琪

上海市市北职业高级中学2020级计算机网络技术专业学生，共青团员。2021年荣获第二届上海市中职学生创新创业大赛种子赛道银奖。2022年荣获第三届上海市中职学生创新创业大赛种子赛道金奖、第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛上海赛区金奖。

陈子贡

江苏省如皋第一中等专业学校2020级计算机应用专业学生。2021年荣获全国行业职业技能大赛“中盈创信杯”计算机维修工（智能电子产品检测维修与数据恢复）技能竞赛三等奖。2022年荣获全国职业院校技能大赛计算机检测维修与数据恢复赛项一等奖。

王 朔

江苏省无锡立信高等职业技术学校2020级工业机器人技术专业学生。2022年荣获江苏省职业院校技能大赛分布式光伏系统的装调与运维赛项三等奖、全国职业院校技能大赛中职组分布式光伏系统的装调与运维赛项团体一等奖，并被评为江苏省优秀选手。

洪文佩

江苏省常州市中吴实验学校2020级中餐烹饪专业学生，共青团员。2020年荣获第十届江苏省残疾人艺术汇演一等奖。2022年荣获第五届全国残疾人排舞公开赛特等奖。

傅成成

江苏省无锡机电高等职业技术学校2020级工业机器人技术专业学生，共青团员。2022年荣获江苏省职业院校技能大赛中职组制冷与空调设备组装与调试赛项一等奖、全国职业院校技能大赛中职组制冷与空调设备组装与调试赛项一等奖。

王怡然

浙江省金华市第一中等职业学校2020级电子商务专业学生，共青团员。2021年荣获第九届“博导前程杯”全国电子商务运营技能竞赛总决赛特等奖。2022年荣获第五届全国职业院校跨境电商技能大赛一等奖。

吴兴桐

浙江省湖州市长兴县职业技术教育中心2020级电气运行与控制专业学生。2021年荣获浙江省中等职业学校职业能力大赛（职业素养类）创新创业赛项一等奖。2022年荣获全国职业院校技能大赛中职组液压与气动系统装调与维护赛项一等奖。

金志恒

浙江省台州温岭市职业技术学校2020级会计电算化专业学生。2021年、2022年两次荣获浙江省职业院校技能大赛中职组沙盘模拟企业经营赛项一等奖。2022年荣获全国职业院校技能大赛中职组沙盘模拟企业经营赛项一等奖。

张真源

浙江省杭州市中策职业学校2020级电气运行与控制专业学生。2022年荣获浙江省中等职业学校职业能力大赛分布式光伏系统的装调与运维赛项二等奖、全国职业院校技能大赛中职组分布式光伏系统的装调与运维赛项团体一等奖。

沈金钢

浙江省绍兴市中等专业学校2020级建筑表现专业学生。2022年荣获浙江省中等职业学校职业能力大赛建筑设备安装与调控（给排水）赛项二等奖、全国职业院校技能大赛中职组建筑设备安装与调控（给排水）赛项一等奖。

张家信

浙江省宁波市职业技术教育中心学校2020级电子商务专业学生。2021年荣获“ITMC杯”全国跨境电子商务技能大赛总决赛学生组特等奖、全国啦啦操联赛（舟山站）公开少年混合组—集体花球自选动作第一名。

李 浩

安徽省合肥工业学校2020级电子商务专业学生，共青团员。2021年荣获安徽省职业院校技能大赛电子商务赛项一等奖、全国职业院校技能大赛中职组电子商务赛项三等奖。2022年荣获全国职业院校技能大赛中职组电子商务赛项二等奖。

蔡思雪

安徽省蚌埠商贸学校2020级铁道运输管理专业学生，共青团员。2021年荣获安徽省职业院校技能大赛创新创效专项赛省级银奖，被评为“安徽省青年岗位能手”。2022年荣获全国青年职业技能大赛（学生组）创新创效专项赛决赛优胜奖。

强成城

安徽省芜湖机械工程学校2020级数控技术应用专业学生，共青团员。2021年荣获第十八届“振兴杯”安徽省青年职业技能大赛创新创效专项赛金奖。

马 豹

安徽省阜阳工业经济学校2020级计算机网络技术专业学生，共青团员。2022年荣获全国职业院校技能大赛中职组通信与控制系统集成与维护赛项团体三等奖。

陈晓春

福建省邮电学校2020级计算机网络技术专业学生，共青团员。2022年分别荣获福建省职业院校技能大赛和全国职业院校技能大赛中职组通信与控制系统集成与维护赛项团体一等奖，荣获2022数字中国创新大赛青少年AI机器人赛道创意编程搭建赛项一等奖。

林泽鸿

福建省漳州高新职业技术学校2020级通信系统工程安装与维护专业学生，共青团员。2022年荣获全国职业院校技能大赛中职组建筑智能化系统安装与调试赛项一等奖。

李志远

福建省福州机电工程职业技术学校2020级物联网应用技术专业学生，共青团员。2021年荣获第五届中华职业教育创新创业大赛全国总决赛一等奖。2022年荣获全国职业院校技能大赛中职组物联网应用技术与维护赛项一等奖、第八届全国青年科普创新实验暨作品大赛总决赛一等奖。

杨俗仁

福建省厦门市集美工业学校2020级机电技术应用专业学生。2022年荣获福建省职业院校技能大赛中职组液压与气动系统装调与维护赛项二等奖、全国职业院校技能大赛中职组液压与气动系统装调与维护赛项二等奖。

简政坤

江西省电子信息工程学校2020级美术设计与制作专业学生。2021年、2022年两次荣获江西省职业院校技能大赛虚拟现实（VR）制作与应用赛项一等奖。2022年荣获全国职业技能大赛虚拟现实（VR）制作与应用赛项二等奖、第九届海峡两岸职业技能大赛虚拟现实（VR）制作与应用赛项二等奖。

姚 潇

江西省赣州电子工业技术学校2021级社会福利事业管理专业学生，共青团员。2021年被评为“江西省职业院校优秀共青团员”。2022年荣获“北大青鸟杯”超级演说家二等奖和网络人气奖、荣获江西省“学习二十大赣鄱青年说”宣讲大赛三等奖。

钟芳芳

江西省南昌市卫生学校2020级助产专业学生，共青团员。2022年荣获江西省职业院校技能大赛护理技能赛项二等奖。曾被评为校级“新时代好青少年”。

崔行阵

山东省济南旅游学校2020级高星级饭店运营与管理专业学生。2022年荣获全国职业院校技能大赛中职组酒店服务赛项一等奖。

邵子维

山东省威海市职业中等专业学校2020级物流服务与管理专业学生，共青团员。2021年荣获山东省职业院校技能大赛中职组现代物流综合作业赛项团体一等奖。2022年荣获全国职业院校技能大赛中职组现代物流综合作业赛项团体一等奖。

张友杉

山东省潍坊商业学校会计系2020级会计专业学生。2022年荣获山东省职业院校技能大赛中职组会计信息化赛项一等奖、“科云杯”全国职业院校中职组财会职业能力大赛一等奖、一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛中职组财务机器人（RPA）技能赛项一等奖。

刘俊昊

山东省烟台电子工业学校2020级会计事务专业学生，共青团员。2021年荣获山东省职业院校技能大赛中职组沙盘模拟企业经营赛项一等奖。2022年荣获全国职业院校技能大赛中职组沙盘模拟企业经营赛项一等奖。

刘思彤

山东省青岛外事服务职业学校2020级进出口报关专业学生，共青团员。2021年荣获全国职业院校数智化企业经营沙盘大赛省级特等奖。2022年荣获全国职业院校数智化企业经营沙盘大赛一等奖，被评为“山东省中等职业学校优秀学生”。

吴家兴

河南省郑州市金融学校2020级计算机应用专业学生。2021年荣获河南省中等职业教育技能大赛网络空间安全技能赛项团体一等奖。2022年荣获全国职业院校技能大赛中职组网络安全赛项团体一等奖。

张鑫硕

河南省郑州市信息技术学校2020级电子商务专业学生，共青团员。2021年荣获河南省中等职业教育技能大赛财经商贸类电子商务技能赛项团体一等奖。2022年荣获全国职业院校技能大赛中职组电子商务技能赛项团体一等奖。

朱悦宁

河南省郑州市电子信息工程学校2020级计算机动漫与游戏制作专业学生。2021年荣获全国职业院校技能大赛中职组虚拟现实（VR）制作与应用赛项团体二等奖。2022年荣获全国职业院校技能大赛中职组虚拟现实（VR）制作与应用赛项团体二等奖。

李豪杰

河南省理工中等专业学校2020级汽车运用与维修专业学生。2021年荣获河南省中等职业教育竞赛活动技能大赛汽车机电维修赛项一等奖。2022年荣获全国职业院校技能大赛中职组汽车机电维修赛项二等奖。

裴佳乐

河南省开封市体育运动学校2021级运动训练专业学生，共青团员，国家一级运动员。2021年荣获河南省武术套路锦标赛暨河南省第十四届运动会资格赛女子A组刀术第一名、长拳第一名，全国青少年武术网络大赛女子C组刀术二等奖、长拳一等奖。

李腾飞

河南省财经学校2020级计算机平面设计专业学生。2021年荣获一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛中职组云媒体创作与传播技术赛项一等奖。

汪诗含

湖北省武汉市新洲高级职业中学2020级园艺技术专业学生，共青团员。2022年荣获湖北省职业院校技能大赛中职组蔬菜嫁接赛项一等奖、全国职业院校技能大赛中职组蔬菜嫁接赛项二等奖，被评为武汉市“新时代好少年”。

庞丽萍

湖北省五峰土家族自治县职业教育中心2020级茶叶生产与加工专业学生，土家族，共青团员。2021年荣获全国职业院校技能大赛中职组手工制茶赛项团体一等奖。

刘灵霞

湖南省汨罗市职业中专学校2020级现代农艺技术专业学生，共青团员。2022年荣获湖南省职业院校技能大赛中职组蔬菜嫁接赛项一等奖、全国职业院校技能大赛中职组蔬菜嫁接赛项二等奖，被评为湖南省“三好学生”。

何桂香

湖南省邵阳市计算机中等专业学校2020级会计专业学生，共青团员。2022年荣获湖南省职业院校技能竞赛中职组沙盘模拟企业经营赛项一等奖、全国职业院校技能大赛中职组沙盘模拟企业经营赛项团体一等奖，被评为湖南省“三好学生”。

钟婧欣

湖南省长沙幼儿师范高等专科学校2020级电子商务专业学生，共青团员。2022年荣获“博导前程杯”全国电子商务运营技能竞赛中职组电子商务运营赛项湖南赛区特等奖、全国总决赛一等奖。

漆彩红

湖南省株洲市工业中等专业学校2020级跨境电子商务专业学生，共青团员。2021年荣获湖南省黄炎培职业教育奖创业规划大赛优胜奖、“ITMC杯”全国跨境电子商务技能大赛总决赛学生组一等奖。

陈闯闯

广东省珠海市理工职业技术学校2020级制冷和空调设备运用与维修专业学生。2021年荣获广东省职业院校学生技能大赛中职组制冷与空调设备组装与调试赛项一等奖。2022年荣获广东省职业院校技能大赛和全国职业院校技能大赛中职组制冷与空调设备组装与调试赛项一等奖和二等奖。

黄 菲

广东省中山市第一职业技术学校2020级会计专业学生，共青团员。2022年荣获广东省职业院校学生专业技能大赛中职组会计技能赛项二等奖、全国职业院校中职组财会职业能力大赛一等奖。

卢继轩

广东省中山市火炬科学技术学校2020级机械加工专业学生，共青团员。2020年荣获全国三维数字化创新设计大赛一等奖。2021年荣获全国应用型人才综合技能大赛三等奖。

潘才宝

广东省佛山市南海信息技术学校2020级电子商务专业学生，共青团员。2022年荣获全国职业院校技能大赛中职组电子商务技能赛项一等奖、全国行业职业技能竞赛—全国信息产业新技术职业技能竞赛电子商务师赛项二等奖。

周玺瑶

广东省广州市旅游商务职业学校2021级酒店管理系茶艺与茶营销专业学生，共青团员。2022年荣获全国职业院校技能大赛中职组手工制茶赛项团体一等奖。

吕思萤

广东省深圳市第三职业技术学校2020级电子商务专业学生，共青团员。2021年荣获“ITMC杯”全国跨境电子商务技能大赛总决赛学生组一等奖。2022年荣获广东省职业院校技能大赛中职组互联网营销直播技能赛项一等奖、电子商务技能赛项二等奖。

涂培丹

广西壮族自治区玉林市第一职业中等专业学校2020级会计专业学生。2022年荣获广西职业院校技能大赛中职组财会职业能力赛项二等奖、第七届“科云杯”全国职业院校中职组财会职业能力大赛一等奖。

龙培宾

广西壮族自治区柳州市第二职业技术学校2021级会计事务专业学生。2022年荣获一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛财务机器人（RPA）技能赛项广西壮族自治区选拔赛一等奖、全国赛二等奖。

杨焕良

广西物资学校2020级电子商务专业学生。2021年荣获广西职业院校技能大赛中职组直播赛项团体一等奖。2022年荣获广西职业院校技能大赛中职组电子商务技能赛项团体一等奖、全国职业院校技能大赛中职组电子商务技能赛项团体三等奖。

黎燕霞

广西水产畜牧学校2020级会计电算化专业学生，共青团员。2022年荣获广西职业院校技能大赛中职组会计技能赛项团体二等奖、第七届“科云杯”全国职业院校中职组财会职业能力大赛二等奖。

符美满

海南省农业学校2020级果蔬花卉生产技术专业学生，黎族，共青团员。2021年荣获海南省职业院校技能大赛中职组果蔬嫁接赛项金奖、“红心向党”演讲比赛二等奖。

陈鑫羽

重庆市女子职业高级中学2020级航空服务与管理专业学生。2022年荣获“巴渝工匠”杯第十二届重庆市居民服务业职业技能竞赛暨第五届酒店行业职业技能竞赛客房整理赛项一等奖、全国职业院校技能大赛中职组酒店服务赛项一等奖。

龚海蓉

重庆市医药卫生学校2021级中医专业学生，共青团员。2021年荣获重庆市第五届“渝创渝新”中华职业教育创新创业大赛一等奖。2022年荣获第十三届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛重庆赛区选拔赛金奖和铜奖。

鄢正阳

重庆市渝北职业教育中心2020级机电技术应用专业学生，共青团员。2022年荣获全国职业院校技能大赛中职组电子电路装调与应用赛项一等奖。

巫佳豪

四川省成都职业技术学校2020级建筑工程施工专业学生，共青团员。2022年荣获“中行杯”四川省职业院校技能大赛中职组装饰技能赛项一等奖、全国职业院校技能大赛中职组装饰技能赛项一等奖。

余 爽

四川省达州渠县崇德艺体职业高中2021级运动训练专业学生。在2021年全国第十一届残运会暨第八届特奥会越野滑雪冬季两项项目中共荣获5个冠军、2个亚军。2022年荣获北京冬残奥会冬季两项男子长距离视力障碍组季军，被评为“2022年北京冬残奥会中国残联先进个人”。

胡金涛

四川省德阳通用电子科技学校2020级平面设计专业学生。2022年荣获四川省职业院校技能大赛中职组虚拟现实制作与应用赛项一等奖、一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛元宇宙教育虚拟仿真资源设计与制作赛项三等奖。

徐 琴

四川省泸州市职业技术学校2020级会计电算化专业学生，共青团员。2022年荣获全国职业院校技能大赛中职组沙盘模拟企业经营赛项二等奖。

明茂川

贵州省交通运输学校2021级建筑工程施工专业学生，共青团员。2022年荣获贵州省职业院校师生技能大赛工程测量赛项一等奖、全国职业院校技能大赛中职组工程测量赛项二等奖，被评为贵州省“三好学生”。

周洪立

贵州省贵阳市经济贸易中等专业学校2020级物流服务与管理专业学生。2021年被评为贵州省“优秀学生干部”。2022年荣获贵州省职业院校师生技能大赛暨全国职业院校技能大赛选拔赛中职组沙盘模拟企业经营赛项团体二等奖。

赵金富

贵州省瓮安县中等职业学校2020级汽修运用与维修专业学生，苗族。2021年荣获贵州省职业院校师生技能大赛汽车机电维修赛项一等奖。2022年荣获贵州省职业院校师生技能大赛汽车机电维修赛项二等奖、全国职业院校技能大赛中职组汽车机电维修赛项三等奖。

窦青文

云南省曲靖市特殊教育学校职业高中2021级工艺美术专业学生，共青团员。2022年荣获云南省第七届中小学生艺术展演活动艺术作品类中学甲组一等奖、第七届云南省残疾人职业技能竞赛插花赛项第三名。

熊兴艳

云南省玉溪市特殊教育学校2020级工艺美术专业学生，共青团员。2022年荣获云南省青少年学艺大赛美术类中职组铜奖、云南省残疾人艺术汇演舞蹈节目一等奖，被评为云南省“三好学生”。

张 刘

云南省红河州农业学校2020级现代农艺技术专业学生，彝族，共青团员。2022年荣获全国职业院校智慧农业种植大赛预选赛二等奖。

巴桑罗布

西藏自治区拉萨市第二中等职业技术学校2020级机电设备安装与维修专业学生，藏族，共青团员。2021年荣获西藏自治区第四届职业技能大赛电工组优秀奖。

吴 樊

陕西艺术职业学院2018级戏曲表演专业学生，共青团员。2021年参加中华人民共和国第十四届运动会、第十一届残疾人运动会开幕式和闭幕式表演。2022年荣获第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛陕西赛区金奖。

李佳乐

陕西省宝鸡市千阳县职业中等专业学校2020级计算机应用专业学生。2022年荣获陕西省中等职业学校学生技能大赛网络安全赛项团体一等奖、全国职业院校技能大赛中职组网络安全赛项团体二等奖。

潘怡彤

甘肃省武威师范学校2021级幼儿保育专业学生，共青团员。2021年荣获第三届甘肃省黄炎培职业教育创新创业大赛中职组铜奖。2022年荣获第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛甘肃赛区金奖和铜奖。

高丽娟

青海省民和回族土族自治县职业技术学校2020级学前教育专业学生，共青团员。2021年荣获青海省职业院校技能大赛中职组幼儿园活动设计赛项二等奖。

马奕菲

宁夏特殊教育学校2020级按摩保健专业学生，回族，共青团员。2021年荣获第十届全国残疾人艺术汇演（西部片区）比赛二等奖。2022年荣获“宁夏青年五四奖章”，被评为全国“新时代好少年”宁夏“新时代好少年”。

阿娅古丽·杰恩斯别克

新疆维吾尔自治区沙湾市中等职业技术学校2020级电子商务专业学生，哈萨克族，共青团员。2021年荣获新疆维吾尔自治区职业院校技能大赛中职组电子商务赛项三等奖。

余明昊

新疆商贸经济学校2020级计算机应用专业学生，共青团员。2021年荣获全国职业院校技能大赛新疆选拔赛电子商务师赛项二等奖、第三届全国电子信息服务业职业技能竞赛电子商务师赛项总决赛三等奖、全国跨境电子商务技能大赛总决赛一等奖。

陆海聪

新疆生产建设兵团第十三师职业技术学校2020级机电技术应用专业学生，共青团员。2021年荣获新疆维吾尔自治区职业院校技能大赛中职学生组电气安装与维修赛项团体三等奖。

宫金苍

黑龙江农垦工业学校2020级农业机械使用与维护专业学生，共青团员。2021年荣获全国职业技能大赛中职组农机维修赛项三等奖。2022年荣获全国职业院校技能大赛中职组农机维修赛项二等奖，被评为“北大荒集团优秀共青团员”。

范东林

广东省农垦湛江技工学校2020级计算机应用与维修专业学生，共青团员。2022年荣获广东省职业院校技能大赛中职组计算机检测维修与数据恢复赛项三等奖。

王紫溪

中央音乐学院附属中等音乐学校2018级琵琶专业学生。2019年荣获CCTV中国器乐大赛少年弹拨组总冠军。2021年荣获第七届全国青少年民族器乐教育教学成果展示活动最高奖。

赵威达

山西省长治技师学院2018级焊接加工专业学生，共青团员。2021年荣获山西省第十五届职业院校技能大赛焊接技术赛项一等奖、第三届全省职业技能大赛焊接赛项二等奖。2022年荣获“嘉克杯”国际焊接大赛三等奖。

王云鹏

吉林省中铁十三局技师学院土木工程系2021级建筑测量专业学生，共青团员。2021年荣获吉林省第一届乡村振兴职业技能大赛砌筑赛项第一名，被评为吉林省“技术能手”。

杨中全

山东交通技师学院2017级汽车维修专业学生，共青团员。2020年被评为山东省”技术能手”，荣获第46届世界技能大赛全国选拔赛第四名。2021年荣获第46届世界技能大赛国家集训队11进5选拔赛第3名，被评为全国“技术能手”。

施 晨

浙江省长兴技师学院2018级机电设备维修专业学生，共青团员。2020年荣获全国人工智能应用技术技能大赛无人机装调检修工赛项二等奖。2022年荣获世界机器人大赛锦标赛AIWill无人机挑战赛第一名。

姚俊钗

广东省广州市技师学院2019级3D打印技术应用专业学生。2021年荣获全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛机械类个人全能一等奖、Inspire优化创新设计二等奖。2022年荣获全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛轻量化设计赛项二等奖。

赵国辉

湖北航空技术学校2021级航空服务专业学生，共青团员。2021年荣获第三届湖北省中华职业教育创新创业大赛银奖、第十三届全国青少年模拟飞行锦标赛五边争霸赛项一等奖、红牛朗利特特技竞速赛项优胜奖和解说口才赛项一等奖。

刘 娟

四川矿产机电技师学院2020级会计专业学生，共青团员。2021年荣获第六届“科云杯”全国职业院校财会职业能力大赛三等奖。2022年荣获第七届“科云杯”全国职业院校财会职业能力大赛一等奖。

潘 晨

重庆市工贸高级技工学校2020级新能源汽车检测与维修专业学生，共青团员。2021年荣获重庆市新能源汽车维修技能竞赛一等奖、重庆职业技能大赛暨新职业技能大赛汽车维修赛项三等奖。2022年荣获重庆市智能制造职业技能大赛汽车装调技术赛项二等奖。

曾红伟

陕西汉江技工学校2020级数控加工（数控车工）专业学生，共青团员。2021年荣获全国技工院校学生创业创新大赛一等奖。

扎 堆

西藏技师学院2020级烹饪面点专业学生，藏族，共青团员。2020年荣获西藏自治区第三届职业技能大赛西式面点赛项三等奖。2021年荣获第23届FHC中国国际烹饪艺术比赛铜牌。

《 人民日报 》（ 2023年05月04日 15 版）

(责编：胡永秋、袁勃)