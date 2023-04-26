本报北京4月25日电 （记者申少铁）国家卫健委、中央编办、教育部、财政部、人社部等5部门近日联合印发《关于实施大学生乡村医生专项计划的通知》（以下简称《通知》）。

《通知》明确了各地、各相关部门的工作任务以及实施专项计划的时间节点。对有意愿从事乡村医生的医学专业高校毕业生，由县级卫生健康行政部门按照《乡村医生从业管理条例》有关规定办理执业注册。将大学生乡村医生作为招聘引进的医疗卫生人才，签订服务协议，明确工作期限，落实相应社会保障待遇。鼓励大学生乡村医生考取执业（助理）医师资格，要求乡镇卫生院拿出一定数量的岗位公开招聘符合条件的优秀大学生乡村医生。继续加强大学生乡村医生岗位培训，加大大学生乡村医生的继续医学教育资源供给，确保上岗后3年（含）内完成一轮培训。完善激励机制，鼓励地方按照学历、执业资格、职称、工作地点等因素在单位内部分配中对大学生乡村医生予以倾斜。

《 人民日报 》（ 2023年04月26日 13 版）

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