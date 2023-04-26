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妇女儿童健康、受教育和社会保障水平不断提升——

高等教育女生占比持续超过半数

本报记者  李  婕
2023年04月26日08:56 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　尊重妇女、关爱儿童是社会文明进步的重要标志。日前，国家统计局发布2021年《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》和《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》统计监测报告，报告显示，两份《纲要》实施首年总体进展顺利，妇女儿童事业发展向好。

　　健康水平整体提高——

　　女性全生命周期管理不断完善。2021年，全国孕产妇死亡率为16.1/10万，比2020年降低4.7%。城市和农村孕产妇死亡率分别为15.4/10万和16.5/10万，城乡差距由2020年的4.4/10万缩小为1.1/10万。

　　儿童健康服务体系进一步健全，儿童死亡率持续下降。2021年，每千名儿童拥有儿科执业（助理）医生0.78名，比2020年增加0.14名；每千名儿童拥有床位2.2张，增加0.03张。全国新生儿死亡率为3.1‰，下降0.3个千分点；婴儿死亡率由2020年的5.4‰下降到5‰。儿童疾病防治持续强化。2021年，适龄儿童纳入国家免疫规划的各种疫苗接种率均保持在90%以上。

　　受教育水平在稳步提升——

　　义务教育阶段性别差距基本消除。2021年，小学学龄女童净入学率和小学学龄男童净入学率均达到99.9%，基本无性别差距。义务教育阶段在校生中女生为7367万人，占比为46.6%，与2020年持平。

　　高等教育女生占比持续超过半数。高等教育进入普及化阶段以来，女性接受高等教育的机会不断增加。2021年，高等学校在校生中女生为2780.7万人，比2020年增加124.4万人；占在校生的50.2%。

　　学前教育普及普惠水平提高，义务教育均衡发展持续推进。2021年，全国学前教育毛入园率为88.1%，比2020年提高2.9个百分点。2021年，九年义务教育巩固率为95.4%，比2020年提高0.2个百分点。小学学龄儿童净入学率和小学升学率分别为99.9%和99.3%，初中阶段毛入学率始终保持在100%以上。

　　社会保障范围不断扩大——

　　妇女就业权益得到保障。中国加快促进平等就业，努力消除就业歧视，全社会就业人员中女性比重保持在四成以上。2021年，全国女性就业人员3.2亿人，占全部就业人员的比重为43.1%。

　　女性参加医疗和社会保险人数稳步增加。2021年末，全国女性参加基本医疗保险的人数为6.6亿人，比2020年末增加820.6万人。参加基本养老保险持续扩围。2021年末，全国女性参加基本养老保险的人数为4.9亿人，比2020年末增加1897.1万人。此外，女性参加生育、失业和工伤保险人数均有增加，女性各类保险权益得到保障。

　　儿童福利水平提标扩面。儿童参加基本医疗保障得到巩固，孤儿、事实无人抚养儿童基本生活标准不断提高，更多残疾儿童得到康复救助。2021年末，全国共有2.5亿儿童参加城乡居民基本医疗保险。

　　据了解，去年以来，许多地方发布了当地的妇女发展规划和儿童发展规划，新规划多注重回应“一老一小”等社会关注的热点问题，部署了儿童早期发展、儿童友好城市建设、女性就业创业、家庭养老照护等重点工作，推动减轻家庭生育、养育、教育、养老负担。“未来，将坚持多视角、多维度促进妇女儿童的事业发展，从人性化角度为妇女儿童提供生活保障，让创造者、追梦人的美好愿景变为现实。”有地方相关工作负责人表示。

(责编：郝孟佳、李依环)

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