本报记者 孙亚慧

图为廖能在答辩中。

（欧美同学会供图）

4月18日，欧美同学会（中国留学人员联谊会）第二届“双创”大赛全国总决赛在湖南长沙湘江新区举行。本届大赛以“海归智汇新时代，聚力创赢新发展”为主题，按产业划分为物联网、智能制造、大数据智能化、生物医药和中医药等4个赛区，共吸引1336个海内外留学人员项目参赛。

岳麓山下，21个入围决赛的项目代表登台路演，涉及机械制造、工业软件、区块链、5G、环境保护等众多热门领域。

创业项目打破技术垄断

“上一个参赛项目‘六轴高压清洗机床’的最终得分为92分。”主持人话音刚落，比赛现场立刻响起了一阵掌声。作为创业组参赛项目的全场最高分，这支来自重庆的团队笑到了最后。

精密清洗，一直是高端制造中非常重要的一环。精密零部件中的毛刺、油等如若没有及时清洗干净，有可能对设备的整体运行造成影响，轻则局部失灵，严重时会损害整机甚至导致生产安全事故。就在几年前，国内在精密零部件的高压清洗方面还是多依赖进口机床。

为了改变这一局面，2015年，留德海归廖建以重庆大学机械传动国家重点实验室为依托，组建起包括中科大和英国剑桥大学联合培养的博士在内的6人团队，开始自主研制六轴高压清洗机床。经过艰辛的努力，一次次试错又一次次出发，两年后，公司产品终于研制成功，并同国内多家知名企业达成合作。2022年，廖建团队的机床销量超过100台，产值超过1亿元。

在这次“双创”大赛决赛中，廖建的弟弟廖能作为项目代表参加路演。兄弟俩共同创业，回想一路走来在技术研发上爬过的坎、踩过的坑，廖能感慨万千。他说：“我想对致力于在技术层面实现突破的年轻创业者和工程师说，脚踏实地去坚持自己的梦想吧！我们自己换过两次赛道，但不变的是每一次都在埋头搞技术，这一次终于闯出来了。”

众为资本董事总经理张娜是决赛评委之一，2004年回国后，从产业政策研究到产业创投，已做过多年投资人的她，在考察创业团队时更看重“人”本身。“留学人员拥有多种文化背景，了解产业前沿发展，想要创业成功，还需要在回国后对国情有充分了解，掌握国内最新的产业动态。同时，创业者需要拥有持续学习能力，需要精准把脉产业走向。项目很重要，什么人来做这个项目更加重要。”张娜说。

将好技术、好点子转化为好产品

比赛中，“基于微型传感器阵列和微流体芯片的在线水质检测预警系统”“新型髂静脉支架系统的研发与产业化”获得创业组二等奖；“基于信息遥感四维一体化海洋装备的实际应用及技术研发”“微电网储能系统解决方案及应用”“酷陆智慧环境云”获得创业组三等奖。

张娜表示，评委更倾向于为解决国内某一领域技术难题的项目打高分，希望能通过“双创”大赛更好发挥海归优势，在相关产业持续发力。

与首届“双创”大赛不同的是，本届大赛专门设立了创意组，主要面向尚未在市场监督管理部门登记注册成为企业的高层次留学人才创业团队。这样的设置旨在保护更多海归团队的创业热情，鼓励他们将好技术、好点子落地转化为创业产品。

创意组角逐中，“新一代计算流体力学工业软件及超级计算”最终斩获一等奖。这是一支年轻的创业团队，团队所有成员平均年龄只有36岁。创始人卢义、刘恺、张扬相识于清华大学，又先后前往剑桥大学、牛津大学等高校访学。还在英国时，他们就打定主意，毕业后要一起回国创业。

“我们推出的新一代计算流体力学工业软件，在算法、网格生成和求解器性能等方面有着优异表现。”张扬在接受采访时说，“参加‘双创’大赛初赛时，我们带来的还是第一代产品、第一代算法，当时算是测试版本，客户主要以高校为主。现在，我们已经发布了第二代版本，很快，将在今年6月推出基于第四代算法的第三个成熟版本。”

“既然选择了创业，我们就有信心做好工业软件，有信心直面国内外的激烈竞争。国际化视野是我们的优势，我们的目标是星辰大海！”张扬坚定地说。

为海归创新创业创造搭建平台

锚定“留学报国人才库”的职能定位，欧美同学会举办“双创”大赛的目的之一，是为更好发挥留学人员作用搭建可持续的创新创业创造平台载体。数据显示，两届“双创”大赛已吸引人工智能、生物医药、信息技术、智能制造、物联网、大数据智能化等高新技术产业的1800余个项目参赛。

记者了解到，为海归创业项目搭台的同时，这样的比赛也试图打通制度衔接的桥梁——希望承办地能为海归创新创业尽可能提供充分的政策支持和服务保障，为他们更好服务于国内经济社会发展创造条件。同时，以“双创”大赛为媒，赛区设置与欧美同学会海归小镇、海创中心的产业和申建运行相衔接，参赛人员和项目可以入驻海归小镇、海创中心，实现平台间成体系地互相赋能、融合。

第二届“双创”大赛收官后，新一届大赛同时启幕。据介绍，第三届“双创”大赛将分为新一代电子信息、高端装备制造、空天装备、生物医药、先进材料等5个产业赛区，举办地分别为河北廊坊、辽宁沈阳、浙江诸暨、广东广州和四川绵阳，初赛预计将于今年9月举行，11月进行全国总决赛。

(责编：郝孟佳、李依环)