原标题：让孩子们与红树林共成长

福田红树林是全国唯一地处城市腹地的国家级自然保护区，也是深圳现存最大最完整的一片原生红树林。2019年以来，我们携手福田国家级自然保护区，引领学生走近红树林、了解红树林，共同践行“爱护红树，绿美生态”的课程理念。

周末和寒暑假，孩子们走进保护区，兴致勃勃地观看科普短片，聆听工作人员讲解红树林的知识。他们喜欢看弹涂鱼在滩涂“画画”，看招潮蟹在礁石间“捉迷藏”，研究红树的特殊根系和泌盐现象，寻觅候鸟迁徙的路线和足迹……

为了让更多同学了解红树林，保护区管理局的胡柳柳老师和杨琼博士把“红树讲堂”开进了我们的校园。比如，以“修复我们的地球，共绘美好家园”为主题，与我校携手举行“4·22地球日”活动，给孩子们讲红树，请孩子们写红树、画红树、唱红树，创作红树林手工作品……孩子们渐渐地了解红树、深爱红树，争当红树林保护小小志愿者。

“舞蹈家黑脸琵鹭/是福田红树林的大明星/她穿着白色的蕾丝裙/蹬着墨色的高跟鞋……”这是我校蒙古族小姑娘吉尔格勒其其格在“红树林观鸟笔会”上即兴创作的童诗《明星鸟黑脸琵鹭》。黑脸琵鹭是国家二级重点保护动物，她希望通过诗歌让大家都来认识它、保护它。

学校还成立了“云水童诗间”童诗工作室。孩子们常常在老师的带领下，和红树林工作人员一起，把发现的美好写进诗里、画进画里。童诗工作室多次受邀参加省市区保护红树林的宣讲活动、直播课堂，把红树的诗意之美带给了千家万户。

你瞧，用诗、用画、用自然笔记，孩子们成了红树林成长的观察师和记录者，他们也像红树林一样，向下扎根、向阳生长。

（记者 张胜、吴春燕、唐一歌、马跃华、周仕兴、陆健、严圣禾、王斯敏 通讯员 丰瑶、邓丽云）

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