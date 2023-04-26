原标题：当人工智能被引入教育未来师生如何用好这把双刃剑

4月24日，科技日报记者从北京师范大学智慧学习研究院了解到，该院历经一年时间，聚焦智能时代机器人技术在教育中的应用，对近年来教育机器人领域百篇有影响力的学术论文进行了系统分析，形成了《如何利用人工智能学习？百篇教育机器人学术文章深度分析》报告。

机器人具有多学科属性，能很好地应用于教学实验，创建建设性学习环境，提供真实世界任务导向，在STEM教育以及编程教育中已得到广泛应用。同时，机器人技术也将增强传统教学实践，将抽象概念具象化，培养学生系统设计思维。

报告发现，当前研究一方面集中在探索人机协同教学新模式，满足差异化学习需求，响应包括信息意识、计算思维、数字化学习与创新在内的智能时代的素养诉求；另一方面着眼于如何打破技术与经济壁垒，提供低成本的机器人教育解决方案，保障教育公平。

随着AI生成内容（AIGC）和大规模语言模型（LLMs）等技术在复杂性、效率和集成性方面的飞速发展，ChatGPT、GPT-4等聊天机器人将对话代理技术水平带到了一个全新的层次。这一技术革新有望提升个性化的学习体验，创建自适应学习环境，激发灵感和创造力，减轻教师工作负担，并提供超越课堂的、随时随地的多语言学习机会。然而，ChatGPT的拟人性也是一把双刃剑，易生成具有欺骗性的不易察觉的错误信息和偏见。对ChatGPT产生过度依赖不但会助长学习中的惰性，诱发作弊和剽窃，更会削弱学生的批判性思维，使其产生错误的价值观，甚至引发更为严重的伦理道德问题。如何正确使用、管理与利用聊天机器人等，是当前研究的重点。

报告指出，机器人的发展受到一系列复杂因素的影响，这些因素引发的隐私安全问题、人类尊严问题以及计算能力成本问题应该引起关注。报告也对机器人在教育领域的应用提出了若干建议。

随着人工智能技术（包括智能导师系统、聊天机器人、元宇宙等）的兴起，教育领域中人机协作的研究变得极为重要。但在关注伦理问题的同时，也需思考如何提升教师的作用，实现教师和人工智能的协作教学，加强理论研究、平台建设及专家指导，以推动中小学和高校人机教学实践的发展。

智能时代大量的人工智能技术被引入教育，其中大部分是双刃剑。报告呼吁，必须重新思考并改变教学理念、在线学习模式、数字资源开发利用方式、评价方法等，以满足智能时代的教育需求。另外，还要重新思考学生、教师等在智能时代需要掌握的核心技能。

报告还指出，可以通过社会实验研究人工智能技术在教育过程中的影响，这不仅能验证某项技术在教育中是否有效，还将为延伸教学公共服务提供实践基础和数据支持，有助于实现教育公平。(记者 张盖伦)

(责编：郝孟佳、李依环)