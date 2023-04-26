人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

当人工智能被引入教育未来师生如何用好这把双刃剑

2023年04月26日08:25 | 来源：科技日报
小字号

原标题：当人工智能被引入教育未来师生如何用好这把双刃剑

4月24日，科技日报记者从北京师范大学智慧学习研究院了解到，该院历经一年时间，聚焦智能时代机器人技术在教育中的应用，对近年来教育机器人领域百篇有影响力的学术论文进行了系统分析，形成了《如何利用人工智能学习？百篇教育机器人学术文章深度分析》报告。

机器人具有多学科属性，能很好地应用于教学实验，创建建设性学习环境，提供真实世界任务导向，在STEM教育以及编程教育中已得到广泛应用。同时，机器人技术也将增强传统教学实践，将抽象概念具象化，培养学生系统设计思维。

报告发现，当前研究一方面集中在探索人机协同教学新模式，满足差异化学习需求，响应包括信息意识、计算思维、数字化学习与创新在内的智能时代的素养诉求；另一方面着眼于如何打破技术与经济壁垒，提供低成本的机器人教育解决方案，保障教育公平。

随着AI生成内容（AIGC）和大规模语言模型（LLMs）等技术在复杂性、效率和集成性方面的飞速发展，ChatGPT、GPT-4等聊天机器人将对话代理技术水平带到了一个全新的层次。这一技术革新有望提升个性化的学习体验，创建自适应学习环境，激发灵感和创造力，减轻教师工作负担，并提供超越课堂的、随时随地的多语言学习机会。然而，ChatGPT的拟人性也是一把双刃剑，易生成具有欺骗性的不易察觉的错误信息和偏见。对ChatGPT产生过度依赖不但会助长学习中的惰性，诱发作弊和剽窃，更会削弱学生的批判性思维，使其产生错误的价值观，甚至引发更为严重的伦理道德问题。如何正确使用、管理与利用聊天机器人等，是当前研究的重点。

报告指出，机器人的发展受到一系列复杂因素的影响，这些因素引发的隐私安全问题、人类尊严问题以及计算能力成本问题应该引起关注。报告也对机器人在教育领域的应用提出了若干建议。

随着人工智能技术（包括智能导师系统、聊天机器人、元宇宙等）的兴起，教育领域中人机协作的研究变得极为重要。但在关注伦理问题的同时，也需思考如何提升教师的作用，实现教师和人工智能的协作教学，加强理论研究、平台建设及专家指导，以推动中小学和高校人机教学实践的发展。

智能时代大量的人工智能技术被引入教育，其中大部分是双刃剑。报告呼吁，必须重新思考并改变教学理念、在线学习模式、数字资源开发利用方式、评价方法等，以满足智能时代的教育需求。另外，还要重新思考学生、教师等在智能时代需要掌握的核心技能。

报告还指出，可以通过社会实验研究人工智能技术在教育过程中的影响，这不仅能验证某项技术在教育中是否有效，还将为延伸教学公共服务提供实践基础和数据支持，有助于实现教育公平。(记者 张盖伦)

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部