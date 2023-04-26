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3月正式挂牌成立，搭建多终端学习平台

国家老年大学教什么

本报记者  吴  月
2023年04月26日06:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：教育部
　　制图：沈亦伶

　　核心阅读

　　在国家老年大学学习，是一种怎样的体验？插花艺术、诗歌朗诵、健康养生……丰富的课程，让越来越多的老年人以学养老、以学享老。

　　3月3日，国家老年大学正式挂牌成立，以国家开放大学办学体系为基础，面向全国老年人开展线上线下教学活动，并为全国各级各类老年大学提供教育资源、教学指导和公共服务，为实现老有所学、老有所乐、老有所为创造更好条件。

 

　　课堂上，聆听中国工程院院士张伯礼讲授《中医药助力老年健康》；教室里，学习插花艺术、诗歌朗诵、健康养生等丰富课程；平台上，全国老年教育公共服务在线资源触手可及……

　　3月3日，国家老年大学正式挂牌成立。眼下，越来越多的老年人正在校园中以学养老、以学享老。“进入国家老年大学学习，仿佛又回到了学生时代！”学员、兼职教师丁义说。

　　在国家老年大学学习，是一种怎样的体验？未来如何办好国家老年大学？记者进行了采访。

　　新平台

　　扩大资源供给，服务终身学习

　　“在国家老年大学，我找到了新的舞台。”学员朱孝琪说，当初从忙碌了30多年的工作岗位上退休时，心中有些失落。如今，学习了微电影制作等课程后，她爱上了用手机记录生活的美好瞬间，还被学校评为“学习之星”。

　　坐公交、转地铁，家住河北涿州的赵当平来到国家老年大学北京魏公村校区学习，为的是圆自己的唱歌梦：“小时候家庭经济条件有限，年轻时又忙工作，没机会专门学习唱歌。现在终于能够弥补遗憾了！”在识谱与歌唱高级班，赵当平积极互动、认真记笔记，“心情就像小学生第一天上学一样，无比激动。”

　　第七次全国人口普查数据显示，我国60岁及以上人口已达2.64亿人。“与人口老龄化相对应的，是老年教育需求的不断增长，以及老年大学‘供求矛盾’的问题。”国家开放大学党委书记、校长荆德刚说。

　　据了解，经过长期发展和实践，我国老年大学规模持续扩大、办学能力不断提升，但仍存在城乡区域发展不平衡、基层社区办学网络不健全、师资和教学资源总量供给不足、经费投入机制不完善等问题。

　　为此，2021年11月，《中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见》提出，“依托国家开放大学筹建国家老年大学，搭建全国老年教育资源共享和公共服务平台。”今年3月，在国家老年大学成立活动上，教育部负责人表示，筹建国家老年大学是教育系统自觉服务国家战略，助力全民终身学习的学习型社会、学习型大国建设的具体行动。国家老年大学正式挂牌成立，是办好人民满意教育、积极应对人口老龄化的具体举措，也是我国老年教育事业改革发展的重要里程碑。

　　据介绍，国家老年大学以国家开放大学办学体系为基础，承担老年教育教学、技能培训、文化传承、社会服务、科学研究和国际交流等任务，面向全国老年人开展线上线下相结合的教学活动。同时，为全国各级各类老年大学提供资源共享、教学指导和公共服务，搭建全国老年教育资源共享和公共服务平台，在创新发展老年教育中发挥示范、带动、引领和辐射作用。

　　“国家老年大学的办学宗旨是促进老年人厚德修身、终身学习、主动健康、乐享生活、积极作为。要扩大老年教育资源供给，不断满足老年人多样化学习需求，努力为实现老有所学、老有所乐、老有所为创造更好条件。”荆德刚说。

　　新模式

　　线上线下结合，“云”聚精品课程

　　今年63岁的广州市民张丽霞，是广州老年开放大学的一名学员。3月初，看到国家老年大学线上“云课堂”的招生信息，她第一时间报了名，选修了歌唱与识谱等课程，“在线学习时间灵活，在家用手机就能上课，课程视频也可以反复观看。学校还安排了配套的线下辅导教学活动，可以和同学们线下相聚，交流学习收获。”

　　国家老年大学开展线上线下相结合的教学活动，学员们既可以在线下老年教育学习点学习，也可以在线学习各种课程。国家开放大学党委副书记刘臣介绍，截至2022年底，国家开放大学已有30所分部成立省级老年开放大学或专门机构，在基层设立超过5.5万个老年教育学习点，为搭建国家老年大学办学服务网络提供了坚实支撑。

　　同时，在搭建多终端学习平台、汇聚优质学习资源方面，国家老年大学已初步建成全国老年教育公共服务平台，汇聚40.7万门（个）、总计397.3万分钟的老年教育课程资源，建成老年教育资源库，提供形式丰富的老年教育服务。基于老年人学习特点，还建设了移动端APP与小程序等，开设新媒体学习矩阵，形成多终端、多元化服务模式。

　　在国家老年大学，可以学什么？打开全国老年教育公共服务平台，主动健康、休闲娱乐、技能提升等几大类课程映入眼帘。本学期，国家老年大学还推出了全新的线上课程：“云课堂”。栏目汇聚多门精品课程，以学期制开设，包括《智能手机（基础运用）》《诵读》《老年人权益保障法律实务》等；“精品专题课”栏目每周上新一个专题，每个专题下设多门课程，包括传统文化、养生保健等多个门类。

　　在国家老年大学北京魏公村校区，实验性、示范性线下班吸引了许多老年人报名学习。喜欢历史的学员朱胜利，在“家族故事写作”课上学习记录身边的历史、书写自己的故事；学习“手机短视频制作”课程后，学员赵莉拍摄了《最美不过夕阳红》，在全国老年教育短视频征集和展示活动中获得优秀奖……

　　“虽然退休了，我们对知识的渴求与探索、对美的欣赏与追求依然如故。在老年大学学习，让我们获取更多新知识与技能，充分发展兴趣爱好，补齐自身短板，跟上时代步伐。”在学习感悟中，赵莉写道，“如今，生活更加丰富多彩！”

　　新期盼

　　规范建设标准，提升办学水平

　　对于在老年大学的学习，老年人还有哪些期盼？采访中，不少老年人表示，希望未来能够在家门口接受优质老年教育。还有老年人谈到，希望课程内容更加丰富、形式更加生动灵活等。

　　据了解，高起点、高质量建设国家老年大学，还需着力破解一些问题。例如，各地老年大学建设标准不够规范统一，办学水平存在差异；资源共建共享机制有待完善，需多个部门和领域协同推进、共同参与；此外，一些老年人信息化技术应用程度较低，线上课程资源使用率有待提升。

　　对此，教育部负责人表示，要集全教育系统之力，推动办好国家老年大学。大力推动开放协同，要求普通高校、职业院校为老年教育提供服务，并鼓励中小学将体育设施和文化设施用于服务老年教育，支持在职和离退休老师投身老年教育，盘活各类社会资源、挖掘学校潜力，努力办成人民群众喜爱的无围墙大学。

　　同时，汇聚全社会资源，共同办好无边界大学。要联合有关部门建立老年教育联席会议机制，坚持需求牵引、服务至上、分类施策、扩大共享，将办学服务延伸到乡镇（街道）、村（社区），把老年大学真正办成家校社无边界大学、合作大学。

　　此外，还要借助数字化手段，开放办好老年大学。要把握老年人生活学习特点，发挥好现代信息技术的作用，对课程资源、教学模式进行适老化改造，推进数字化背景下老年大学资源共享。

　　在适老化改造方面，记者了解到，全国老年教育公共服务平台充分考虑老年用户的学习习惯与特点，上线无障碍模式，简化学习流程。在一些线下学习点，教室中配备了智能白板、可以任意缩小放大板书，卫生间也进行了改装，为学员营造安全舒适的校园环境。

　　“未来，要努力将国家老年大学建成老年人的知识学园、生活乐园和精神家园，让越来越多的老年人能够享受到高质量的老年教育服务，实现老有所学、老有所乐、老有所为。”刘臣说。

 

　　链接

　　如何成为国家老年大学学员？

　　在电脑端，用浏览器搜索“国家老年大学”，或输入网址lndx.edu.cn，即可进入国家老年大学官网。此外还可通过国家老年大学APP、微信小程序等进入平台。完善注册信息后，就可以成为国家老年大学学员，学习线上课程，报名线下课程。


　　《 人民日报 》（ 2023年04月26日 07 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

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