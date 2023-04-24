首届钢铁工业碳中和创新论坛在北京科技大学举办。校方供图

人民网北京4月24日电 22日，由北京科技大学碳中和研究院主办的第一届钢铁工业碳中和创新论坛正式举办，150多名来自高校、科研院所的专家学者以及行业代表围绕我国钢铁行业碳中和现状和中远期发展进行了探讨分享。

据悉，本次活动为北京科技大学建校71周年校庆系列活动之一。论坛开幕式上，北京科技大学党委书记武贵龙表示，因钢而生，因钢而兴。北京科技大学是新中国建立的第一所钢铁工业高等学府，始终以“钢铁强国、科教兴邦”为使命，与钢铁行业一道同担风雨、携手并进，熔铸了鲜明的行业特色。

对于学校促进碳中和相关研究的具体举措和主要成果，武贵龙介绍，近年来，北京科技大学积极响应国家双碳战略，主动承担钢铁行业国家队的职责使命，把“双碳”作为重点布局建设的前沿交叉领域。此外，学校大力推进碳中和科学与工程交叉学科建设，不断创新人才培养模式，组织承担国家和行业的重大项目，努力为我国钢铁产业创新发展，绿色低碳发展，凝聚共识，汇聚力量，做出贡献。

“我们相信，钢铁工业碳中和创新论坛，将成为我们加强学术交流，巩固合作友谊，实现转型升级，助力钢铁强国的良好开端。我们也期待论坛能够成为我国钢铁工业智慧交流、技术交融、人才交互的高端品牌活动。”武贵龙说。

会上，中国科学院院士、第十四届全国政协常委、辽宁省政协副主席、辽宁材料实验室主任卢柯，北京科技大学校长杨仁树分别代表辽宁材料实验室和北京科技大学签署战略合作协议。据介绍，此次合作标志着北科大在新材料研发和钢铁工业的碳中和领域将会更加深入地开展研究。

在主题报告环节，卢柯院士、中国工程院院士毛新平等专家作了专题分享。卢柯院士以“金属中的一种新型亚稳结构--受限晶体 Schwarz crystal”为题，介绍了通过改变晶粒尺寸和界面结构提高金属材料性能的机理。毛新平院士聚焦钢铁工业碳中和，对积极推进稳步实现碳达峰、碳中和进行了总结，并针对废钢利用等有助于钢铁工业碳中和的总体情况进行展望。

在论坛报告活动上，来自全国高校、行业企业的专家、学者围绕“双碳”目标下面临的机遇与挑战、如何持续推进低碳节能技术和工艺创新、中国钢铁低碳转型路径、当前行业热点问题及高质量发展格局构建等话题进行了分享交流。

(责编：郝孟佳、熊旭)