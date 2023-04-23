人民网北京4月23日电 （记者李依环）日前，以“为中华民族伟大复兴而读书”为主题的“书香校园建设”倡议行动会议在北京召开。本次倡议行动由中国教师报联合北京大学附属小学、清华大学附属小学商务中心区实验小学、北京市十一学校龙樾实验中学等多所中小学共同发起，旨在号召全国各地中小学加入到“书香校园建设”行动中来。

大会发出了“书香校园建设”倡议：书香校园建设不仅要完善“个人书橱”“班级读书角”“学校图书馆”三级书库建设，还要让课堂成为实现大量阅读的主阵地，让校园读书月、读书周或读书日等成为承载阅读课程，丰富学生阅读的重要时间单元。同时倡导学生每天阅读不少于1小时，以教师阅读带动学生阅读，倡导“师生共读、亲子共读”。

中国教育报刊社副社长吕同舟、北京市十一学校龙樾实验中学副校长田巧英出席开幕式并致辞。吕同舟表示，书香校园建设是推动中小学教育高质量发展的重要举措，在中小学书香校园建设工作中，一是要涵养校园书香，二是要拓宽阅读视野，三是要培养读书种子，四是要发挥引领作用。田巧英阐释了阅读之于学生的重要性，并对学校的书香校园建设举措和经验进行了分享。

在主旨报告环节，深圳丽林维育学校中方校长袁晓峰分享了自己的校园阅读推广经验，即打造浸润式图书馆，让学生与书本零距离；从故事入手，让学生爱上阅读；让学生持续默读，养成持续阅读的习惯等。“中国阅读三十人论坛”成员兼秘书长、儿童文学作家童喜喜在报告中探讨了书香校园建设常见的误区以及应对策略。

会上，北京市建华实验学校校长助理、小学部主管校长周文胜，北京市陈经纶中学民族分校校长郭锋，北京大学附属小学教学主任杨重生，清华大学附属小学商务中心区实验小学执行校长汤卫红分别作了微型报告。

此外，作为推动阅读优秀教师代表，内蒙古自治区扎鲁特旗蒙古族第二中学党总支书记、校长青山以《阅读里藏着孩子的未来》为题，介绍了学校是如何在书香校园建设中实现校园有书香、教室有书声、师生有书情的。清华大学附属小学商务中心区实验小学三年级学生赵文瑀作为“阅读之星”学生代表进行了发言。

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