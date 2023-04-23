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“碳”寻自然！地大（北京）开展地球科学文化节活动

2023年04月23日16:44 | 来源：人民网-教育频道
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中国地质大学（北京）开展地球科学文化节系列活动。陈书爽 摄
中国地质大学（北京）开展地球科学文化节系列活动。陈书爽 摄
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人民网北京4月23日电 地科游园会、地科云博览、地科主题讲座......22日，中国地质大学（北京）举办“点滴‘碳’寻自然，携手‘绿’建未来”——第十七届地球科学文化节系列活动。本次活动采用线上线下相结合形式开展，旨在通过多元化的创新活动，让学生们通过亲身实践，培养绿色发展的理念。

据悉，活动围绕“绿色、循环、低碳、生态”，开展地科游园会、地科云博览、地科主题讲座、地震知识竞赛、延庆地博志愿、地科学术论坛六大板块，共24个子活动，同时还邀请了中国地质大学附属中学的学生们共同参与，形成了大学生与中学生的科普联动。记者观察到，活动上所用的岩石道具，均为该校地球科学与资源学院一线教师从事科研所用岩石的废弃样品循环再利用后所制成。

据悉，中国地质大学（北京）今年开展的地球科学文化节系列活动贯穿整个四月。地科云博览板块通过野外摄影作品征集、自然保护地科普、生态文明文学创作、低碳徒步、废旧物品手工创作、地质手绘野外日记征集等形式开展八项线上活动，创新活动新模式。在地科主题讲座板块，学校邀请校内外5位老师开展主题讲座，着力加强主题化科普。

此外，地震知识竞赛板块集科学性、知识性、趣味性于一体，旨在增强学校师生防震减灾意识。延庆地博志愿板块中，志愿者前往延庆地博现场讲解地球科学知识，打造高质量、多样化的科普活动。在地科学术论坛板块，邀请全国地学院校优秀研究生交流学术成果，着力激发学生探索精神，提升学科素养，厚植地质报国情怀。

中国地质大学（北京）地球科学与资源学院已连续举办17届地球科学文化节主题系列活动，在活动期间利用新媒体矩阵进行宣传调动，已形成规模化、多样化、品牌化的科普活动。（李依环、姜惠维）

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