人民网北京4月23日电 北京理工大学日前举办“格物致知，叩问苍穹”航天月系列教育实践活动启动仪式。北京理工大学校长助理魏名山指出，北理工的红色基因激励着一代代北理工人建功立业，一大批校友成长为为祖国航空航天事业作出贡献的优秀人才。他勉励新时代的北理工青年，要锤炼本领、勇于创新、接续奋斗，投身航天事业，建设航天强国，用航天梦助力中国梦。

中国科学院院士余梦伦以“航天精神指引下中国运载火箭的发展”为题，回顾了我国航天事业的发展，引导大家感受由老一辈革命家及无数航天英雄铸就的航天精神。余梦伦希望，年轻一代航天人能热爱航天事业、谦虚学习，以平常心看待成绩和荣誉，以执着之心、坚韧之心、奉献之心不断提高自身本领和工作能力，实现个人与航天事业共同成长，再创航天事业新的辉煌。

据了解，北京理工大学宇航学院探索制定了“寰宇领航计划”，聘任“大类领航人”“专业领航人”“学业领航人”“双创领航人”等各类领航人80余人，充分发挥优秀师生的引领作用，保障学生从入校到出校的各环节培养，打造特色育人品牌。同时，学院还通过“青年微论坛”“薪火宣讲团”等讲好航天故事，传播航天精神。

航天月期间，北京理工大学举办了“寰宇讲堂”报告会、航天院所参观、探月工程主题展、航天嘉年华等20余项教育实践活动，系列活动吸引了近3000名师生参与。其中，航天嘉年华活动将航天元素融入游戏互动，以喜闻乐见、智趣结合、沉浸式体验的活动形式，让学子们在体验过程中感受“航天精神”，汲取前进力量。（郝孟佳、实习生余睿婕）