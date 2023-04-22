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北京2023年义务教育入学政策发布 严禁“接收简历”等方式选拔学生

2023年04月22日19:09 | 来源：新华网
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　　新华社北京4月22日电（记者赵琬微）北京市教委22日下午发布《关于2023年义务教育阶段入学工作的意见》，强调了义务教育阶段入学坚持免试就近原则，严禁通过考试、接收简历等方式选拔学生。

　　据介绍，北京市今年的义务教育阶段入学政策整体保持稳定。小学入学坚持以登记入学为主，单校划片和多校划片相结合的入学方式；初中入学坚持免试派位，按志愿通过计算机派位录取。

　　在当日举行的新闻通气会上，北京市教委强调了义务教育阶段入学“四个严禁”。严禁以考试成绩和各类竞赛证书、培训竞赛成绩、考级证明等作为招生依据；严禁以面试、评测、接收简历等形式选拔学生；严禁学校和校外培训机构以培训班、校园开放日、夏令营等形式提前招生、选拔学生；严禁任何学校以实验班、特色班、国际部、国际课程班等名义招生。

　　据了解，北京市、区两级教育行政部门通过新建学校、扩大优质教育资源规模、社会资源统筹等方式扩充学位，确保每一名适龄儿童少年平等接受义务教育。在入学工作中将进一步优化入学服务平台，做到“一网通办”，推进入学工作更加便捷、高效、透明。

(责编：徐婵、胡永秋)

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