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地大（北京）：“校地警”携手护航平安校园

2023年04月17日10:35 | 来源：人民网-教育频道
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成人心肺复苏技能培训。校方供图
成人心肺复苏技能培训。校方供图
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人民网北京4月17日电 （记者李依环）日前，中国地质大学（北京）举办学院路地区“校地警”平安建设联盟“4·15”全民国家安全教育日主题活动暨第五届安全文化节开幕式。活动现场还举办了主题安全科目互动体验活动，涵盖成人心肺复苏技能培训、烟热环境模拟逃生体验、模拟灭火体验、反电信诈骗互动体验、醉酒行走互动体验、醉酒驾车互动体验、触电互动体验、禁毒教育展示、反邪教教育展示等内容。

记者了解到，学院路地区“校地警”联盟（下称“联盟”）成立于2015年，是北京市海淀区创设的平安建设新模式。学院路街道通过建立“校地警”联盟，形成6所院校在治安管理上的资源共享、联防联控工作机制，共建“平安校园”。活动当天，中国地质大学（北京）、中国农业大学、北京科技大学、北京林业大学、中国矿业大学（北京）、北京语言大学等6所联盟成员高校师生参加活动。

“联盟举办本次安全文化节，是落实‘平安中国’‘平安校园’建设的一次全面动员和生动实践，也是对校地协同新模式的进一步研究探索。”中国地质大学（北京）副校长段翔在致辞中指出，希望联盟单位继续携手并进，在高校营造人人关心安全、人人参与安全、人人守护安全的良好氛围，共促校际、校地平安建设资源共建、共治、共享新格局。

安全专家代表、中国地质大学（北京）工程技术学院副院长裴晶晶在发言中说，树立国家安全意识，自觉关心和维护国家安全是每个公民的基本义务。她号召广大师生将个人理想与祖国命运紧密联系起来，成为爱国主义坚定的践行者，国家安全的积极传播者和忠实守护者，共同为国家的安全稳定努力奋斗。

中国地质大学（北京）学生徐皓阳发出安全倡议，呼吁青年学子充分发扬主人翁精神，树立忧患意识，增强责任感使命感；增强法治意识，争做知法守法模范；积极参与活动，共同营造浓厚氛围；强化安全意识，共筑校园安全防线，切实承担起维护国家安全的责任。

(责编：郝孟佳、熊旭)分享让更多人看到

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