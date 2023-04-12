会议现场。主办方供图

人民网重庆4月12日电 （许珺、姚於）4月8日，作为第58·59届中国高等教育博览会的重要活动之一，第三届云端教学发展大会在重庆召开。大会以“数字化引领智慧学习变革”为主题，教育界、产业界专家学者300余人现场参会，逾30万人线上参与。

中国高等教育学会副会长、中国工程院院士、北京理工大学党委书记张军在致辞中表示，教育数字化不仅仅是教育资源及手段的数字化，而是要充分利用数字技术优势，将优质教育和终身学习作为一项共同利益，使教育更具包容性、公平性、有效性和可持续性。教育数字化是一项关乎国计的重大战略，智慧教育也是一项复杂的系统工程，需要精心谋划、潜心研究、持续发力。我们要携起手来，共同探索面向未来的人才培养规律、教育发展规律，为加快世界高等教育高质量发展作出新的更大贡献。

教育部高等教育司课程教材与实验室处处长刘永强在致辞中指出，数字化的迅猛发展已成为推动高等教育高质量发展的重要驱动力量，以高等教育数字化支撑高等教育现代化，已成为当下高等教育的高度共识。为此，我们应坚持以人为本，重塑教育教学新环境；强化数字赋能，重塑高等教育育人新范式；深化融合应用，重塑高等教育新形态。

北京理工大学教务部部长薛正辉在致辞中表示，此次云端教学发展大会旨在搭建展示交流平台，通过不同领域专家学者在教学实践中获得的经验和成果的分享，共同探讨未来云端教育发展的方向，推动形成新的教育模式和方法，助力实现未来教育的智慧化、标准化、系统化、质量化。

武汉理工大学校长杨宗凯以“教育数字化：推进高等教育创新的新路径”为题作主旨报告。他表示，新一轮科技革命和产业变革深入发展，数字经济成为发展的新引擎，数字经济发展也对数字教育提出了新要求。我们应通过构建连接、开放、精准化的教学环境，构建个性化的教育人才培养模式，采用人机协同的新型教学方法，实施数字化支持扁平化教育管理等方式方法，重塑高等教育的新路径，推动教育全面、彻底数字化转型。

同济大学校长郑庆华以“数字化赋能教育转型与创新”为题作主旨报告。他表示，信息技术加速百年未有之大变局的演进和拓展，招生考试数字化工程、学科大数据工程、专业知识图谱工程、数字化教材工程、就业大数据工程、决策智慧化辅助工程等六大工程，将成为支撑智慧教育的“四梁八柱”。我们应该始终秉持人才培养初心，坚持发挥人工智能的赋能作用，为国家教育事业发展提供契合实际的技术创新和模式创新，培养德智体美劳全面发展的优秀人才。

高等教育出版社副总编辑、学会教学研究分会常务副理事长韩筠以“智慧教育引领教学改革的体系、模式与方法”为题作主旨报告。她表示，智慧高教平台的建成和应用，是我国开启智慧教育新里程的标志。智慧教育要靠数字平台来实施和保障。在数字经济时代背景下，在线教育平台应继续践行教育数字化战略的新担当，探索新技术的应用，增强融合协作，共同打造智慧教育的良性生态，助力我国高等教育向现代化迈进。

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