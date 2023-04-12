原标题：广西左江流域发现大型史前蛇类遗存

此次左江流域考古发现的蛇类骨骼。广西文物保护与考古研究所供图

近日，中国科学院等机构的科研人员对广西左江流域距今约6000年的宝剑山遗址和大湾遗址中发现的蛇骨进行形态学研究，鉴定出缅甸蟒、眼镜王蛇和百花锦蛇三种蛇类。这项成果刊发在国际期刊《历史生物学》上。

左江是壮族先民古骆越人的“天上之河”，左江流域是骆越文化遗迹的宝库，这里有著名的世界文化遗产——花山岩画。“此次发现的蛇类骨骼数量多，基于现生蛇类中最能反映椎骨长宽的4个测量项，利用多元线性回归分析，估算了部分骨骼材料所代表的蛇类体形。结果显示，其中最大的一枚缅甸蟒中段脊椎骨所代表的个体，全长至少4.58米，超过《中国动物志》记载的国内最大纪录（全长3.56米）。”广西文物保护与考古研究所教授杨清平介绍。

据介绍，这些蛇骨表面大多存在一些疑似烧灼痕，在与其共同堆积的哺乳动物遗存骨骼中，则普遍存在人工切割或敲砸的痕迹，很有可能是人类猎食后的残留，且不排除此地的史前人类用烧烤方式加工肉食的可能。研究结果提示，华南地区猎食蛇类的历史可能上溯至6000年前的新石器时代。

“此次发现的蛇类骨骼，为我们复原当时生活生产内容提供了重要的实物资料。”杨清平介绍。2013年到2020年间，杨清平担任《左江流域考古调查与试掘》《崇左边境考古调查》等专项课题负责人，带领调查团队，复核或新发现了100多处古文化遗址，获得了大批珍贵资料。“左江流域丰富的文化遗址和遗物显示，史前时期左江流域已经出现了较为繁荣的人类聚集。研究发现，左江流域的古代文化是一种开放包容的文化，这些文化与周边地区的考古文化有着紧密的联系。”杨清平说。

“可以这样说，左江流域的古代先民在与周边文化的交流互动中，创造出了自己光辉灿烂的文化。”杨清平表示，左江流域、崇左边境考古调查，进一步延伸了广西的历史轴线，增强了地域历史信度，丰富了地方历史内涵。（记者周仕兴、王瑾雯）

(责编：李依环、孙竞)