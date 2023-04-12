据新华社南京电 （记者陆华东）长三角两岸企业家溱湖论坛——海峡两岸青年逐梦智汇营近日在江苏泰州开幕，两岸300多名青年出席活动。

两岸企业家峰会中小企业合作及青年创业推进小组副召集人徐泽洲在开幕式致辞中指出，希望广大台湾青年加深对大陆的了解，做两岸融合发展的“沟通者”“传播者”。大陆方面将一如既往地鼓励和支持广大台企台胞在大陆投资兴业、安居生活，努力为广大台湾青年实习、就业、创业提供更多便利。

作为对台交流最热络、成果最丰硕的地区之一，江苏充分发挥12家海峡两岸青年就业创业基地（示范点）和12家江苏省台湾青年就业创业基地的引领效应，服务超过1.7万人次台湾青年参与创新创业、就业实习活动，培育台湾青年创业项目累计超过1400个。

活动期间，台湾淡江大学商管学院与泰州学院经济与管理学院、南京师范大学泰州学院商学院达成了交流合作意向。台湾淡江大学商管学院院长杨立人告诉记者，大陆发展很快，机遇无限，创新活力十足，广大师生都热切希望到大陆交流。希望两岸师生能够在教学、科研、就业、创业等方面深入交流，互学互鉴。

“年轻人要敢于创新，两岸青年应当加强交流，抓住时代机遇，推动两岸优势互补，在新时代创造新辉煌。我们这些台商前辈，将持续为台湾青年来大陆发展搭建平台、做好服务保障。”台湾淡江大学华东校友会会长邱素蕙说。

多位嘉宾围绕文化创意、高端康养等作了主旨演讲。相关部门对泰州创新创业政策作了宣传推介。两岸青年还将考察对台交流基地、对台合作园区等。

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