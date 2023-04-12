2023年4月8日，由教育部国际司指导、教育部留学服务中心（以下简称“中心”）主办的第十九届留学英才招聘会暨国家留学人才就业服务平台(北京专场)活动在北京展览馆成功举办。

本次活动坚持贯彻落实党的二十大报告提出的“实施科教兴国战略，强化现代化建设人才支撑”的精神，以促进留学人员高质量就业为目标，以“国家留学人才就业服务平台”优势资源为依托，通过线上线下相结合的方式面向广大留学人员和用人单位提供全流程服务，采用数字化、智能化等手段确保信息精准匹配、长期有效，更好地为留学人员提供包括招聘在内的一系列人力资源服务。

本次活动与平安留学专场活动和中国国际教育巡回展一同以“三展合一”形式举办。教育部国际司司长刘锦、中心党委书记程家财、北京大学副校长孙庆伟等嘉宾出席开幕式。

本次招聘会参展单位包括北京大学、清华大学、中国社科院及中国科学院下属十余个研究所等高校和科研院所，以江西省高校展团为代表的各地方展团，以及央企、外企等共计200余家，提供招聘岗位万余个，吸引了万余名留学人员前来参展。本次招聘会参展单位数量和质量、岗位信息数、参会留学人员数量和水平均创历届最佳，为疫情后首次前来参加线下招聘活动的留学人员提供了优质、丰富的选择。

为了给与会留学人员提供更加快速、准确、热情、周到服务，宣传留学回国人员服务有关政策，中心在招聘会现场设置综合展台，提供国（境）外学历学位认证、档案存放、就业报到等一站式回国服务咨询服务。

2012年以来，中心连续成功举办了18届留学英才招聘会，累计吸引全国范围内1万多家单位参展，提供招聘岗位近20万个，为十余万名留学人员提供了优质招聘服务。系列招聘会以宣传留学回国政策为导向，凭借参展单位行业广、应聘人员层次高、招聘岗位数量多等优势备受广大留学人员和用人单位青睐，已成为国内留学人才招聘领域内务实、有效的重要途径。接下来，中心将依托国家留学人才就业服务平台在留学人员就业创业领域持续发力，为实现留学人员充分就业、优质就业不断探索、再创辉煌。

(责编：李依环、郝孟佳)