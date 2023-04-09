李晓辉

习近平总书记强调：“要在教育‘双减’中做好科学教育加法，激发青少年好奇心、想象力、探求欲，培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体。”基础教育阶段的科学教育肩负培养青少年科学兴趣、树立科学志向的重要使命，对人才成长具有重要基础性作用。

做好科学教育加法，要加大青少年理想信念教育力度，增强学校科学教育氛围浓度。学校科学教育要坚定学生的理想信念，厚植学生的家国情怀，强化学生的社会担当。以北京师范大学附属实验中学为例，我们会在“开学第一课”上请来航天英雄、院士专家等与师生面对面，帮助学生理解关键核心技术创新的重大意义，坚定“四个自信”，增强做中国人的志气、骨气、底气，树立为国家高水平科技自立自强、实现中华民族伟大复兴而奋斗的远大理想。同时，营造沉浸式科学教育校园氛围，引导学生把个人的理想追求融入国家和民族的事业中，用智慧创造未来。

做好科学教育加法，要加大学校科学教育课程供给，拓展青少年科技创新实践时空。学校科学教育一方面要面向全体学生，在课程中强调科学探究方法的传授、科学态度的养成、创新精神和实践能力的培育，培养学生的科学素养。另一方面，要重视探索科学英才大中小学校一体化培育，为科学英才的科学识别和持续发展提供多样化可选择的课程支持，让科学英才的发掘与培养在基础教育阶段有效落地。

做好科学教育加法，还要推动科学教育师资队伍建设，强化科教协同育人机制。科学教师是开展科学教育的关键角色。要建立高水平科学教育师资队伍，健全科学教师培养体系，优化科学教师在职培训，建立科学教师教学支持体系。可以构建“大学—科学界—教研单位—中小学校”协同的科学教师培养机制，探索社会力量参与科学教师培养的可能途径，并吸纳优秀人才进入中小学科学教育师资队伍。将社会力量纳入学校科学教育、建立科教协同育人机制，也是拓展科学教育的重要方式。我校重视校外科学教育资源的开发、利用与建设，联合博物馆、科技馆、科研院所共同开发科学教育课程、活动、平台，让学生走出课堂、走进科学天地、走近科学家，感受科学魅力，挖掘自己的创新潜能。

少年智则国智，少年强则国强。青年一代有理想、有本领、有担当，国家就有前途，民族就有希望。立足当下，着眼未来，要做好教育“双减”中的科学教育加法，培养一支未来能够攻坚克难的科技人才后备队伍，赢得优势、赢得主动、赢得未来。

（作者为北京师范大学附属实验中学校长，本报记者吴月整理）

《 人民日报 》（ 2023年04月09日 05 版）

(责编：胡永秋、白宇)