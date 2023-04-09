本报记者 龚仕建

前不久，在陕西省安康市第二届“保护大秦岭 争当小卫士”少儿书画比赛活动中，汉阴县涧池镇东岳小学学生刘益樊的作品《保护秦岭、人人有责》从入围作品中脱颖而出，获得评委和参观者的广泛称赞。同时，东岳小学的美术社团指导教师刘桑获评优秀指导教师。“这几年和农村孩子一起学美术，我很开心。农村孩子离不开我，我也喜欢他们！”如今，刘桑的美术社团每学年都有40余名学生参加。

为创新学生“第二课堂”，汉阴县鼓励城区学校教师到农村中小学交流轮岗，强化农村学校音体美等学科教学工作，培养学生广泛兴趣爱好，促进学生全面发展。

“学校启动师徒结对帮扶工作，通过骨干教师指导，提升全体教师社团教学工作水平。” 东岳小学教师汪世砖就是受益教师之一。去年“六一”国际儿童节活动中，汪世砖要带领学生排练舞蹈节目，这对非专业的她来说，是一个不小的挑战。于是，汪世砖找到来学校交流轮岗的舞蹈教师，一起挑选曲目、指导学生。表演当天，孩子们轻盈的舞姿赢得阵阵掌声，汪世砖感到很欣慰。

“我有一个愿望，在校园艺术节活动上给同学们演奏一首歌曲。”汉阴县实验小学在“第二课堂”社团信息征集过程中了解到，不少学生想学管弦乐。学校便购置了一批乐器，开设了管弦乐社团，并安排音乐老师进行培训，让学生梦想成真。

“学校为孩子们提供的课后服务，为我们解除了后顾之忧。现在孩子们每天学得轻松快乐，更加自信阳光，我们工作也更安心了。”汉阴县实验小学学生王萌萌的家长说。

近年来，汉阴县各学校在严格落实国家课程方案和课程标准要求的同时，结合县情校情实际，融合陕南地方传统文化特色、非物质文化遗产等，加强校本课程开发，开设具有地方特色的教育课程。

汉阴县草桥小学先后编排《彩虹色的花》《黄香温席》《垃圾分类》等皮影戏剧，在“第六届陕西省艺术实践展演工作坊”活动中荣获一等奖。草桥小学校长粟芳介绍，学校围绕皮影戏开设特色校本课程，同时融合音乐、美术、语文等多门课程，全面提升学生素养，增强学生对家乡的热爱之情。

“汉阴县教育系统开设的‘第二课堂’涉及乐器、舞蹈、球类、机器人、微电影制作等系列课程以及皮影戏等非遗项目，结合课后服务，给孩子们一个花样童年。”汉阴县教育体育和科技局副局长喻达斌介绍，汉阴县还建立了社会实践、职业体验、农事体验等形式多样的校外劳动教育实践基地，让学生们走出课堂、走入生活，既增强了实践体验，也提升了育人实效。

《 人民日报 》（ 2023年04月09日 05 版）

(责编：胡永秋、白宇)