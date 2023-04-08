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调整学科布局、改革人才培养模式、建设重磅科技平台——

看厦门大学如何打造创新引擎

2023年04月08日21:13 | 来源：光明日报
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原标题：看厦门大学如何打造创新引擎

　　 在厦门香山南麓，坐落着一片占地3645亩的美丽校园。校园依山傍海、群翠环绕，独特的嘉庚建筑楼群庄重典雅，12个国家级科研平台在这里孵化成果……这里是厦门大学翔安校区。

　　 自2012年9月投入办学以来，厦门大学以翔安校区为“创新”支点，调整学科布局、改革人才培养模式、建设重磅科技平台。如今，翔安校区已成为厦门大学高质量发展的“创新引擎”。

　　探索学科交叉创新魅力

　　 今年35岁的王传超是厦门大学社会与人类学院和生命科学学院的双聘教授，除了“常驻地”人类学研究所外，他的“第二个家”就在翔安校区细胞应激生物学国家重点实验室。

　　 王传超从事的分子人类学研究是从古人类的骨头中提取DNA，通过高通量测序取得数据，探究古今人类各族群的起源、迁徙、演化。他带领的生物人类学实验室，汇集了来自生物学、考古学、语言学、人类学、民族学、法医学等众多专业背景的学生。

　　 “世界上本没有学科之分，科学研究是探索未知世界，学科交叉和融合才能更全面地认识和了解这个世界。”正是在这样的学科碰撞中，王传超的学术成果不断涌现。

　　 2021年，王传超带领的课题组联合哈佛医学院团队，在国际学术期刊《自然》发文，通过古DNA精细解析探究东亚人群形成历史，助力厦大分子人类学这一学科方向跻身国内顶尖、国际一流行列。

　　 自翔安校区建立以来，厦门大学在这片热土上重点布局生命、医学、公共卫生、药学、海洋、环境、生态、新能源、航空航天、信息、微电子等新兴学科和应用学科，将一批优势、重点学科从紧张的办学空间中“释放”出来，集中力量搭建高水平综合科研平台，助力学科交叉。

　　 早在2017年，在中科院院士韩家淮教授的脑海中，就在规划着一个世界一流的大型仪器共享平台。如今，这个蓝图已在翔安校区变为现实。

　　 现拥有300余台高端实验设备的厦门大学生物医学仪器共享平台，打通了生命科学学院、医学院、药学院、公共卫生学院及实验动物中心的仪器使用管理，采用物联网技术信息化集中管理实验仪器，提供24小时全天候开放共享服务，让不同学科间的科研团队更加高效便捷地开展交叉研究。

　　着力培养拔尖创新人才

　　 邵乔轩是厦门大学生命科学学院2019级的学生，作为博伊特勒书院“拔尖计划”的成员，现在她正在比利时布鲁塞尔自由大学进行毕业设计，这也是博伊特勒书院培养计划中的一个环节。

　　 创设于2015年的博伊特勒书院，是厦大生命科学学院以2011年诺贝尔生理学或医学奖得主布鲁斯·博伊特勒名字命名的。最初吸引邵乔轩报名该书院的是一支会聚“大咖”的教师团队。除博伊特勒教授亲临授课外，书院还邀请了众多生命科学领域的国际知名教授、学术大师开展《高级遗传学》《高级免疫学》《英语科学写作与报告》等定制课程或专题讲座。

　　 邵乔轩说，正是大三春季学期在书院的集中学习，让她不仅感受了导师“手把手”“一对一”的指导反馈，也体验了“学思结合”“学以致用”的延伸训练，最重要的是，她从心底对科学探索研究越发热爱了。

　　 2022年秋季学期伊始，航空航天学院罗锦才老师成了第一位在新工科研发大楼内上课的人。在这座以“工科+”及共享为理念的大楼里，他为大二本科生开设了“智能汽车技术指导与实践”。这门课程以实践为导向，培养学生创新创造能力，让他们在动手过程中对软件工程、控制理论、数字图像处理等抽象概念产生直观感性认知。

　　 新工科研发大楼位于翔安校区北部，1至3层规划为工程实践创新教学平台，总面积约10026平方米，内设有实验实训空间、创意创新空间、公共教学空间等。未来平台将融合“开放共享、交叉融合、创意创新”三位一体，逐步建立“基础训练—综合应用—交叉创新”的教学体系，探索“工科+X”课程组织模式，加强工科与海洋、生命、医学等学科融合，全面提升学生的工程能力与创新能力。

　　 中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖、中国智能挑战赛特等奖、全国大学生机器人大赛一等奖、全国大学生智能汽车大赛一等奖……一批又一批富有创新精神的学子在翔安校区萌芽成长、勇敢逐梦。

　　打造重大科研创新成果

　　 近年来，厦门大学坚持以国家目标和战略需求为导向，聚焦能源材料、医药卫生、电子信息、航空航天、海洋与生态环境等领域，在翔安校区重点构筑一批新兴、应用学科的国家级、省部级科技创新平台，推动大平台、大项目、大成果实现新突破，持续提升原始创新能力和关键核心技术攻关能力，不断增强支撑国家和地方创新发展的战略科技力量。一个又一个令人瞩目的科研成果从这里涌现：

　　 学校拥有完全知识产权的3000吨级海洋科考船“嘉庚”号乘风破浪，圆了几代厦大人向海图强的“深蓝梦”；

　　 “海丝一号”“海丝二号”环行太空，是国内首颗具有全天时全天候工作能力的SAR遥感小卫星，为海洋环境与灾害监测预警服务；

　　 围绕北斗卫星导航国家重大科技专项关键技术攻关课题，成功研制导航测试评估设备、北斗与5G通导融合演示验证系统；

　　 “嘉庚一号”火箭成功发射，验证了双乘波一体化的气动布局设计方法，迈出了我国可重复使用火箭技术发展的重要一步；

　　 拥有亚洲第一座“无噪声实验室”的嘉庚创新实验室自主孵化创办了一批高技术企业，形成60余项已上市和拟上市高新技术成果……

　　 这一张张亮眼的“成绩单”是厦门大学坚持以国家目标和战略需求为导向、服务地方区域发展、全力打造“创新引擎”的有力见证。

　　 “我们要持续优化学科布局，培养高层次创新人才，努力打造国家战略科技力量，建设世界重要人才中心和创新高地，全面提升服务区域发展和国家战略能力，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。”厦门大学党委书记张荣说。

　　 （记者 马跃华 通讯员 杜筠）

(责编：郝孟佳、李依环)

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