4月7日，“2023年闽东北协同发展区（福州）国企拓岗招才·稳就业促发展专场招聘会”在福建省福州市闽侯上街大学城文化艺术中心举办，共103家央属、省属和闽东北四市一区国企单位参加，提供岗位1670个。图为高校毕业生在招聘会现场求职。

新华社记者 魏培全摄

就业是最基本的民生。今年高校毕业生将达到1158万人的历史新高。当前正值“金三银四”招聘季，记者在企业、高校、人才市场等采访了解到，多地正紧抓春招关键期全力拓宽就业渠道，集中举办招聘会加力促匹配，帮助高校毕业生等早就业、就好业。

加大力度拓宽就业渠道

中山大学研究生小杨这两天不时对着招聘目录，筛选自己适合的岗位。

按照广东省近日发布的招聘通知，2023年全省各级事业单位面向高校、职业学校和技工院校毕业生招聘工作人员13058名，“三支一扶”志愿服务计划招募高校毕业生约3000名。“选择还是比较多，其中不少岗位我都感兴趣，等4月10日报名开始我会第一时间填报。”小杨说。

4月6日，山东省发布关于稳定和扩大就业促增收促消费促增长行动方案，提出实施服务业就业扩容行动；滚动实施城乡公益性岗位扩容提质行动，2023年新创设城乡公益性岗位60万个。

今年以来，各地坚持拓宽市场化渠道和稳定公共岗位规模结合，支持新就业形态灵活就业，不断扩大岗位供给。

一方面对企业继续实施社保补贴、培训补贴、税费优惠等支持政策，鼓励企业稳岗位扩就业；另一方面积极稳定机关事业单位、国有企业招录规模，加快事业单位招聘进度。智联招聘数据显示，一季度，国企招聘同比增长4%。

密集召开招聘会促匹配

3月25日早晨八时许，天津市2023年大中城市联合招聘高校毕业生春季大型现场招聘活动已是人头攒动，数千名应届毕业生前来应聘求职，软件研发工程师、直播运营等互联网相关职位最受青睐。

天津卓朗科技发展有限公司现场招聘负责人刘青澎告诉记者，一个多小时里，已经收到了一百多份简历，“研发端的岗位比较火热”。

中国北方人才市场副总裁刘青田介绍，这次招聘活动是2023年面向全市56所高校的首场大型现场学生专场招聘会，共有192家企业参加，提供近4000个岗位。未来还将分专业、分高校开展更具针对性的招聘对接活动。

按照人社部部署，4月1日至16日，2023年大中城市联合招聘高校毕业生春季专场将陆续在全国推出62场特色服务活动。与此同时，各高校也抢抓3、4月份招聘旺季举办各种校园宣讲会、招聘会，为毕业生们提供精准高效的就业服务。

多管齐下提升就业能力

就业总量压力之下，更加考验求职者的竞争力。相关部门和高校多措并举，帮助毕业生们更快找准职业定位，增强自身就业能力，更好适应企业对高层次人才的需求。

“为增加毕业生的职场经验，让他们更便捷就业，我们专门建立了一批就业见习单位，并给予企业补贴。”西安市人社局就业促进处处长廉宏彬说，去年西安共开发了2万多个见习岗位，一些毕业生通过见习顺利签约。今年见习岗位规模还将进一步加大。

“随着科技快速发展和企业转型升级加速，市场最缺的就是具备某一方面技能的人才。企业招人越来越求‘精’求‘准’，而高校毕业生就业越来越求‘稳’向‘优’。如果个人期望与岗位实际、个人能力与岗位需求错位，那么找到满意工作的难度势必加大。”对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员李长安建议，及时优化高校的专业设置，深化教育产教融合、校企合作，不断增强高校毕业生等青年技能素质，让大学生所学和市场所需紧密结合起来，同时引导大学生尽早做好职业规划。

（据新华社北京4月7日电 记者姜琳、郭方达、李亚楠、周畅、谢建雯）

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