原标题：上海高校毕业生规模创历史新高 民盟企业家春风送“岗”

“民盟企业家走进宝山”专题座谈会现场。 谈其 摄

“感觉人岗匹配，非常适合！”在上海举行的“民盟企业家走进宝山”招聘活动现场，设摊招聘的盟员企业“收获”了一名高级财务经理。

就业是经济发展的“晴雨表”，是保障和改善民生的基础工作。今年政府工作报告提出了新增就业1200万人左右的目标。高校毕业生作为就业的重点人群，一直备受社会关注。据了解，今年上海高校毕业生规模达23.6万人，创历史新高。

如何让更多人才找到合适的就业岗位？民盟企业家走进宝山暨2023年宝山区大中城市联合招聘高校毕业生春季专场活动7日在上海国际研发总部基地举行，旨在深入学习贯彻中共二十大精神，落实中共上海市委统战部提出的“融入国家重大战略任务、融入区域经济社会发展做贡献”的要求。

“应聘者看到招聘信息后，觉得‘企业家直聘’这个形式特别好，特地赶来现场咨询，我们聊得很好。”一名民盟企业家受访时说，此次前来招聘收获颇丰。

举办此次招聘会，旨在激励民盟企业家传承发扬“奔走国是，关注民生”的优良传统，促进高校毕业生高质量充分就业，助推经济社会高质量发展。

记者了解到，此次活动由挂职宝山的民盟上海市委会机关干部左娟娟牵线搭桥，民盟上海企业家联合会组织71家会员企业，提供招聘岗位超过1700个。其中，50余位企业主要负责人来到招聘现场，与求职者面对面。

民盟中央副主席、上海市政协副主席、民盟上海市委会主委陈群表示，民盟企业家走进宝山招贤纳士，是助力促进就业工作，也是以实际行动践行民盟“出主意、想办法、做好事、做实事”的宗旨，贯彻落实统战工作“两个融入”的要求。

如何把中共二十大擘画的宏伟蓝图变成路线图、施工图，需要包括民主党派在内的社会各界共同努力。

“上海民盟要聚焦上海全市和区域发展目标，自觉把中心所在、百姓所需与民盟所能结合起来。”陈群说，今年是宝山加快推进“北转型”的关键一年，希望能够结合宝山发展实际需求，精准对接，进一步提升民盟社会服务的层次和效能。同时，抓住宝山发展机遇，为宝山经济发展贡献更多优质增量，以良好的精神风貌和经营业绩展现民盟形象。

“民盟与宝山的渊源深厚，许多民盟先贤在宝山留下了珍贵的足迹，也为宝山的发展贡献了力量。”中共宝山区委书记陈杰重点介绍了当前宝山转型发展的情况。

陈杰表示，希望广大民盟企业家与宝山共享重大战略机遇，与现阶段宝山的发展重点同心同向。宝山将一如既往为企业打造一流营商环境，用心用情提高为企服务水平，为企业提供最暖心的政策、最贴心的服务、最舒心的环境，推动更多民盟企业家走进宝山、认识宝山、融入宝山。

会上，民盟上海市委会专职副主委姚卓匀和宝山区副区长薛飒飒为“民盟企业家宝山会客厅”揭牌。后续民盟企业家将与宝山区围绕创新创业开展合作，使“走进”活动在宝山落地生根。(范宇斌 郭琪)

(责编：郝孟佳、李依环)