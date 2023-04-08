原标题：港澳大学生行走福州新区：未来可期

“福州新区跟我印象中非常不同，发展很快。”就读福州大学的香港学生潘嘉丽，参观福州新区后觉得“大开眼界”。

8日，“数字时代·青年力量”港澳大学生福州新区行活动举行，来自福州大学、福建师范大学的港澳学生，走进福州新区规划馆、商务印书馆福州分馆、东湖数字小镇、网龙网络公司等处参观、研习，座谈交流。

香港特区政府驻福建联络处副主任董仲宏表示，希望通过此次活动，增加榕港澳青年学生的交流。联络处将定期举办职业沙龙讲座，让港澳学生了解福建的就业创业政策，更好地进行职业发展规划。

福州新区闽港合作咨询委员会相关负责人表示，金融、生物医药、贸易、物流、港口等产业都是“香港所长、福建所需”，未来合作将走深走实，相关领域的人才可以在其中寻找发展的机遇。

“我每次回香港，朋友经常问我这边的生活、教育、饮食、住宿怎么样，我都会跟他们说，你们与其问还不如自己来看看，真的发展得很好。”福建师范大学的香港学生郭文海表示，年轻人也可以为闽港合作出一份力，在福州未来可期。(记者 闫旭)

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